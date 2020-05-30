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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan ilan-ı aşk! İşte Deren Talu'nun yeni aşkı Baran Tınaz

Koronavirüs günlerinde bir aşk daha filizlendi ve ortaya çıktı. Bu kez aşkın kahramanı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu. Son olarak Kerim Sabancı ile bir aşk yaşayan ancak uzak mesafe yüzünden ayrıldığı iddia edilen Deren Talu bu kez aşkını sosyal medyada ilan etti. Deren Tatlu, Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. İşte Deren Talu'nun yeni sevgilisi.

30.05.2020 09:21 - Son Güncelleme: 30.05.2020 09:21
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan ilan-ı aşk! İşte Deren Talu'nun yeni aşkı Baran Tınaz

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan ilan-ı aşk! İşte Deren Talu'nun yeni aşkı Baran Tınaz

Güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Deren Talu, Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başladı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan ilan-ı aşk! İşte Deren Talu'nun yeni aşkı Baran Tınaz

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Tınaz aşkını sosyal medyadan ilan etti.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan ilan-ı aşk! İşte Deren Talu'nun yeni aşkı Baran Tınaz

Talu'nun sevgilisi Baran'ın paylaşımına kalpli yorum yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan ilan-ı aşk! İşte Deren Talu'nun yeni aşkı Baran Tınaz
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