Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan ilan-ı aşk! İşte Deren Talu'nun yeni aşkı Baran Tınaz
Koronavirüs günlerinde bir aşk daha filizlendi ve ortaya çıktı. Bu kez aşkın kahramanı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu. Son olarak Kerim Sabancı ile bir aşk yaşayan ancak uzak mesafe yüzünden ayrıldığı iddia edilen Deren Talu bu kez aşkını sosyal medyada ilan etti. Deren Tatlu, Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. İşte Deren Talu'nun yeni sevgilisi.
30.05.2020 09:21
- Son Güncelleme: 30.05.2020 09:21
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