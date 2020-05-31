Kuruluş Osman Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi için iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'da bu hafta Alişar'ın cezasının kesildiği sahnede heyecan doruklara çıktı. Osman Bey'in Alişar'ı obaya eli kolu bağlı getirmesi ve infaz etmesi geceye damgasını vuran sahnelerden oldu. Bu anlamda dizinin hayranları Turgut Alp ve Ertuğrul Bey geri dönecek mi diye internette araştırmalar yapıyorlar. Bu anlamda reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Diziye tarihte Ertuğrul Gazi'nin ağabeyi Sungur Tekin'in katılması izleyiciyi de büyük heyecan yarattı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın son paylaşımı kafaları karıştırsa da gerçek ortaya çıktı.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A GERİ DÖNECEK Mİ?
Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşım akılları karıştırdı. Ancak son olarak "Kuruluş Osman'a geri dönecek misin?" sorusuna yanıt veren Engin Altan Düzyatan şunları söylemişti; "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Takvim.com.tr Sağ olsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"
Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuşmuştu.
KURULUŞ OSMAN HAYRANLARINI UMUTLANDIRAN PAYLAŞIM!
TURGUT ALP GERİ DÖNECEK Mİ?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Turgut Alp'in dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden kadroda yer alması yönünde beklentiler devam ediyor. Bu beklentinin sebebi, ilk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Turgut Alp, Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış ve ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Dolayısıyla Turgut Alp'in Kuruluş Osman kadrosuna dahil olması bekleniyor.
MALAZGİRT 1071 FİLMİNDE YER ALDI
Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakterinde oynayan Cengiz Coşkun, 'Malazgirt 1071' sinema çekimleri nedeniyle Kuruluş Osman'da yer almadı. Turgut Alp, hem Osman Gazi ile hem de Ertuğrul Gazi ile beraber muharebelere katılmış biridir.
KURULUŞ OSMAN REYTİNGİN ZİRVESİNDE!
Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 23'üncü bölümü heyecan dolu gelişmeleri ve müthiş final sahnesi ile seyirciyi ekrana kilitlerken, tüm reyting kategorilerinde birinci olarak reytingin zirvede yer aldı ve sosyal medyada da olay yarattı.
KÖSE MİHAL İLE BİRLİKTE FETİHE KATILDI
Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi. (725/1325)
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?
Engin Altan Düzyatan 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.
Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında "Los Angeles Movie Awards"da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3'te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.
Yakın gelecekte tüm dünyada yaşanacak olan su sorununa dikkat çekmek isteyen Sanatçı 2014 ve 2017 yıllarında Afrika'ya giderek vahşi doğa fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflardan oluşan "Sen de Tanık Ol" isimli fotoğraf sergisini 2017 yılı Kasım ayında açmıştır. Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika'da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.
TÜM KİŞİLER'DE %13,17 İZLENME ORANI VE %30,64 İZLENME PAYI
AB Sosyal Statü'de %9,61 izlenme oranı ve %25,32 izlenme payı, 20+ABC1'de %12,42 izlenme oranı ve %29,50 izlenme payı elde ederek tüm reyting kategorilerinde birinci oldu.
Osman Bey'in, Alişar'ı ele geçirdiği ve Dündar'ın da gerçekleri öğrenmesini sağladığı 23'üncü bölümün finalinde Osman Bey, Moğollara meydan okuyarak Alişar'ın cezasını kesti. Kuruluş Osman, reytinglerin yanı sıra #KutluYol etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Türkiye'de gece boyunca trend listesinde ikinci sırada yer aldı ve dünya trend listesine de girdi. Bölümün ardından yayınlanan 24'üncü bölüm fragmanı da 'Kuruluş Osman' hayranlarında büyük heyecan yarattı. Takvim...
23'üncü bölümün ardından ortaya çıkan "Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek?", "Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi?", "Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek?", "Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?" soruları 3 Haziran Çarşamba günü atv'de yayınlanacak yeni bölümde yanıt bulacak.