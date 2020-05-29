Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'nın en heyecanlı günü yani eleme programı yaşandı. Pazartesi günü yeni bir yarışmacının katılacağı Doya Doya Moda'ya haftanın en düşük puanını alarak bugün veda eden kim oldu? İşte Doya Doya Moda 29 Mayıs bölümünde yaşananlar…
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ (29 MAYIS)
Doya Doya Moda 82 puan ile Sündüz haftanın birincisi oldu, kolyeyi taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (29 MAYIS)
Gamze, Emel ve Melika eleme potasına girdi. Yeni yarışmacı Melika potadan kurtuldu. Puanları eşit olduğu için hem Emel hem de Tuğçe yarışmadan elendiğini söyleyen Kemal Doğulu daha sonra şaka yaptığını açıkladı ve bu haftaya özel kimsenin elenmeyeceğini söyledi.
DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? (22 MAYIS)
Doya Doya Moda 26'ncı haftasında büyük finalde önce son virajda Hanzade, Tuğçe ve Emel eleme potasına giren 3 yarışmacı oldu. İlk potadan kurtulan Hanzade oldu. Tuğçe yarışmaya veda etti. Puanları eşit olduğu için hem Emel hem de Tuğçe yarışmadan elendi.
EMEL BAŞKAN KİMDİR?
Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan Emel Başkan, 30 yaşında ve aslen Konyalı. Evli yarışmacı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı, Günlük dizi Yemin'de oynadı. Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu.
Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.