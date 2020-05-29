DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ (29 MAYIS)



Doya Doya Moda 82 puan ile Sündüz haftanın birincisi oldu, kolyeyi taktı.



DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (29 MAYIS)

Gamze, Emel ve Melika eleme potasına girdi. Yeni yarışmacı Melika potadan kurtuldu. Puanları eşit olduğu için hem Emel hem de Tuğçe yarışmadan elendiğini söyleyen Kemal Doğulu daha sonra şaka yaptığını açıkladı ve bu haftaya özel kimsenin elenmeyeceğini söyledi.

DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? (22 MAYIS)



Doya Doya Moda 26'ncı haftasında büyük finalde önce son virajda Hanzade, Tuğçe ve Emel eleme potasına giren 3 yarışmacı oldu. İlk potadan kurtulan Hanzade oldu. Tuğçe yarışmaya veda etti. Puanları eşit olduğu için hem Emel hem de Tuğçe yarışmadan elendi.