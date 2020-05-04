RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise'den ilan-ı aşk! 'Dünya bir yana sen bir yana' Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise şoke etti

Hadise, Kaan Yıldırım aşkı ile gündemden düşmüyor. Karantina günlerinin yakından takip edilen çifti Hadise ile Kaan Yıldırım, yaklaşık 3 aydır birliktelik yaşıyor. Magazin dünyasının sevilen ismi Hadise, kah sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kah kendi evinde. Geçtiğimiz hafta sevgilisinin Ulus'taki sitesine giriş yaparken görüntülenen Hadise, VIP aracı ile yolculuk yaparken Reynmen'in Leila şarkısını dinlediği anları paylaştı. Şarkıya eşlik eden 34 yaşındaki şarkıcı Hadise'nin, 'Dünya bir yana sen bir yana' sözlerini söylerken yaptığı vurgu, 'Sevgilisine ilan-ı aşk ediyor' dedirtti.

04.05.2020 19:29 - Son Güncelleme: 04.05.2020 20:00
Hadise'den ilan-ı aşk! 'Dünya bir yana sen bir yana' Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise şoke etti

Hadise'nin Kaan Yıldırım'a duyduğu aşkı sosyal medya hesabından üstü kapalı bir şekilde ilan etmeye devam ediyor. 2020'ye bomba gibi düşen Hadise - Kaan Yıldırım aşkı, magazin severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bir sevgilisinin evine bir kendi evine giden Hadise, Instagram'dan Reynmen'in Leila şarkısına eşlik ettiği anların videosunu çekti.

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Hadise'den ilan-ı aşk! 'Dünya bir yana sen bir yana' Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise şoke etti

Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı videoda 'Dünya bir yana sen bir yana' derken yaptığı vurgu, bu videonun sahibinin aslında Kaan Yıldırım olduğunu adeta gözler önüne serdi.

Hadise'den ilan-ı aşk! 'Dünya bir yana sen bir yana' Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise şoke etti

Videoda bir başka dikkat çeken detay ise Hadise'nin yüzündeki mutluluk...

Hadise'den ilan-ı aşk! 'Dünya bir yana sen bir yana' Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise şoke etti

Peki, Kaan Yıldırım aşkı ile karantina günlerinde adından sıkça bahsettirmeyi başaran Hadise bir zamanlar nasıldı? Hadise'nin eski halini görenler çok şaşırıyor. İşte Hadise başta olmak üzere, ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

Hadise'den ilan-ı aşk! 'Dünya bir yana sen bir yana' Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise şoke etti

Hadise

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