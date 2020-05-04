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Hadise'den ilan-ı aşk! 'Dünya bir yana sen bir yana' Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise şoke etti

Hadise, Kaan Yıldırım aşkı ile gündemden düşmüyor. Karantina günlerinin yakından takip edilen çifti Hadise ile Kaan Yıldırım, yaklaşık 3 aydır birliktelik yaşıyor. Magazin dünyasının sevilen ismi Hadise, kah sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kah kendi evinde. Geçtiğimiz hafta sevgilisinin Ulus'taki sitesine giriş yaparken görüntülenen Hadise, VIP aracı ile yolculuk yaparken Reynmen'in Leila şarkısını dinlediği anları paylaştı. Şarkıya eşlik eden 34 yaşındaki şarkıcı Hadise'nin, 'Dünya bir yana sen bir yana' sözlerini söylerken yaptığı vurgu, 'Sevgilisine ilan-ı aşk ediyor' dedirtti.

04.05.2020 19:29 - Son Güncelleme: 04.05.2020 20:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





