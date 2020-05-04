Hadise'den ilan-ı aşk! 'Dünya bir yana sen bir yana' Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise şoke etti
Hadise, Kaan Yıldırım aşkı ile gündemden düşmüyor. Karantina günlerinin yakından takip edilen çifti Hadise ile Kaan Yıldırım, yaklaşık 3 aydır birliktelik yaşıyor. Magazin dünyasının sevilen ismi Hadise, kah sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kah kendi evinde. Geçtiğimiz hafta sevgilisinin Ulus'taki sitesine giriş yaparken görüntülenen Hadise, VIP aracı ile yolculuk yaparken Reynmen'in Leila şarkısını dinlediği anları paylaştı. Şarkıya eşlik eden 34 yaşındaki şarkıcı Hadise'nin, 'Dünya bir yana sen bir yana' sözlerini söylerken yaptığı vurgu, 'Sevgilisine ilan-ı aşk ediyor' dedirtti.
Hadise'nin Kaan Yıldırım'a duyduğu aşkı sosyal medya hesabından üstü kapalı bir şekilde ilan etmeye devam ediyor. 2020'ye bomba gibi düşen Hadise - Kaan Yıldırım aşkı, magazin severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bir sevgilisinin evine bir kendi evine giden Hadise, Instagram'dan Reynmen'in Leila şarkısına eşlik ettiği anların videosunu çekti.
Takvim.com.tr özel haber