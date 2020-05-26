Son dakika Esra Erol gelişmeleri şoke edecek! Esra Erol Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisi ile buluşuyor. Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mayıs 2020 Salı Esra Erol'da canlı yayınında neler oluyor?

ATV CANLI YAYIN İZLE ESRA EROL 26 MAYIS SALI - TIKLA

Esra Erol canlı yayınına katılan Uğurcan Celepoğlu, DNA testi sonuçlarıyla 20 yıllık gerçeğiyle yüzleşti! Yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından 20 yaşındaki Uğurcan, "Annemden DNA testi istiyorum" dedi, herkes şoke oldu! Nargüzel Celepoğlu Uğurcan'ın annesi mi? Meryem ve kocası Şahin canlı yayında yüzleşti, peki sonra ne oldu? Şahin'den Meryem'i ve herkesi şoke edecek hamle! 2019 yılında Esra Erol'a çıkan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşi Gülşah Sarıyar yeniden Atv canlı yayınında! Şaban ve Gülşah olayında şok iddia! Hepsi ve daha fazlası 26 Mayıs Atv Esra Erol'da canlı yayınında!