Son dakika Esra Erol gelişmeleri şoke edecek! Esra Erol Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisi ile buluşuyor. Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mayıs 2020 Salı Esra Erol'da canlı yayınında neler oluyor?
ATV CANLI YAYIN İZLE ESRA EROL 26 MAYIS SALI - TIKLA
Esra Erol canlı yayınına katılan Uğurcan Celepoğlu, DNA testi sonuçlarıyla 20 yıllık gerçeğiyle yüzleşti! Yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından 20 yaşındaki Uğurcan, "Annemden DNA testi istiyorum" dedi, herkes şoke oldu! Nargüzel Celepoğlu Uğurcan'ın annesi mi? Meryem ve kocası Şahin canlı yayında yüzleşti, peki sonra ne oldu? Şahin'den Meryem'i ve herkesi şoke edecek hamle! 2019 yılında Esra Erol'a çıkan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşi Gülşah Sarıyar yeniden Atv canlı yayınında! Şaban ve Gülşah olayında şok iddia! Hepsi ve daha fazlası 26 Mayıs Atv Esra Erol'da canlı yayınında!
Türkiye Uğurcan'ı konuşuyor! Uğurcan 20 yıl sonra Atv ekranlarında, Esra Erol'da canlı yayınında gerçeği ile yüzleşti. Arka arkaya yapılan DNA testi sonuçlarıyla yıkılan genç adam, ekranları başındaki izleyicileri gözyaşına boğdu. Çocukluğu yetiştirme yurtlarında geçen Uğurcan 13 yaşından sonra annesi Nargüzel Celepoğlu'nun yanına gitmişti. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.
Programa katılan anne Nargüzel Celepoğlu ise küçük yaşta Ali Celepoğlu isimli şahıs tarafından kandırılarak birlikte kaçtıklarını ve ailesinin öğrenmesi üzerine apar topar nikah kıydıklarını bir süre sonra da Uğurcan'ı dünyaya getirdiğini ifade etti.
İLK ŞOK GEÇTİĞİMİZ YAŞANDI
Esra Erol'un programında Uğurcan'ın babası olarak aranan Ali Celepoğlu kısa süre içerisinde bulunmuş ve ertesi günde yayına katıldı. Bütün iddiaları programda reddeden Ali Celepoğlu anne Nargüzel hanım ile evliliğinin tam bir kumpas olduğunu Nargüzel hanımın elini dahi tutmadığını ve nikah kıyıldıktan sonra birkaç saat içinde kendisinin zaten kaçtığını dile getirdi. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden anne Nargüzel hanım ise babanın Ali Celepoğlu olduğu konusunda ısrarcı davranarak Ali bey'in gerçeklerle yüzleşmek istemediği için yalan söylediğini ifade etti.
20 yaşındaki Uğurcan ve nüfusuna kayıtlı olduğu Ali Celepoğlu arasında Dna testi yapıldı ve ilk şok yaşandı. Ali Celepoğlu Uğurcan'ın biyolojik babası çıkmadı.
Hafta başında tekrar Esra Erol'da programına katılan anne Nargüzel hanım Uğurcan'ın babası konusunda yalan söylediğini itiraf etti. 1999 yılında Ali Celepoğlu ile evlendikten sonra kaçtığını itiraf eden Nargüzel hanım o dönem birlikte çalıştığı Uğur Yazar isimli şahsın Uğurcan'ın gerçek babası olduğunu belirtti. O dönemi tüm ayrıntılarıyla anlatan Nargüzel hanım, tüm izleyicilere Uğurcan'ın babası bulundu dedirtti.
Kısa süre içinde Tokat'ta yaşayan Uğur Yazar, Esra Erol tarafından bulundu. Uğurcan'ın biyolojik babası olduğu iddia edilen Uğur Yazar, telefonla canlı yayına bağlanarak o dönem anne Nargüzel ilişkileri olduğunu kabul etti. Uğurcan'ın varlığından haberdar olduğunu sözlerine ekleyen Uğur Yazar, Nargüzel hanımın o dönem ki hızlı hayatından dolayı emin olamadığını ve bu sebeple çocuğun peşine düşmediğini sözlerine ekledi. Tokat'ta yaşayan 45 yaşındaki Uğur Yazar isimli şahıstan DNA testi örneği alındı.
ANNE NARGÜZEL DNA SONUCUYLA ŞOKE OLDU!
Hayatının yalnızca yalanlar üzerine kurulu olduğunu söyleyen Uğurcan bu defa biyolojik babasına yaklaşmanın heyecanını yaşadı. Uğurcan Celepoğlu ve U.Y. arasında Dna testi yapıldı. Fakat Uğur Yazar da Uğurcan'ın biyolojik babası çıkmadı.
Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan genç adam annesi Nargüzel hanıma tüm gerçekleri açıklaması için yalvardı.
"ANNEME DE DNA TESTİ YAPIN"
20 yıllık hayatıyla ilgili üst üste şok yaşayan Uğurcan Celepoğlu, Nargüzel Celepoğlu için de DNA testi istediğini, annesi olup olmadığına güvenemediğini belirtti.
CANLI YAYINI TERK ETTİ!
Oğlu Uğurcan'ın babasının Uğur Yazar olduğunu hatta oğluna da bu yüzden Uğur ismini verdiğini canlı yayında itiraf eden anne Nargüzel Celepoğlu, Esra Erol'da açıklanan son dakika DNA testi sonucuyla şoke oldu ve canlı yayını terk etti.
Yaşanan olayların ardından Uğurcan'ın annesi Nargüzel Celepoğlu, "Uğurcan'ın babasının adı bende kalsın" sözleriyle şoke etti. Nargüzel Celepoğlu Uğurcan'ın annesi değil mi? DNA testi sonucu bugün Esra Erol'da canlı yayınında açıklanıyor!
"Kocam Şahin, kayınpederim Ali ve kayınvalidem Güllü beni sokağa attılar, 5 çocuğumu bana göstermiyorlar!" iddiasıyla atv'nin başarılı programı Esra Erol'daya başvuran Meryem Ula yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Daha önce eşinin başka birisiyle yazışmalarını yakaladığını belirten Meryem Hanım zor günler geçirdiğini söyledi.
Çocukları için bu evliliğini sürdüğünü belirten Meryem Ula, evlatlarıma 35 gündür hasret kaldım, dedi. 16 Nisan'da eşinin eve alkollü geldiğini kayınpederinin kendisine keserle saldırığını aynı gün eşi ve kayınvalidesi tarafından şiddet gördüğünü öne sürdü. Eşi Şahin Ula'nın yatak odalarında arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığını ve kumar oynadıklarını iddia etti.
Gelin kaynana canlı yayında karşı karşıya!
"Aç kaldım, susuz kaldım, giyecek elbisem olmadı!" diyen Meryem Hanım gözyaşlarına engel olamadı. "Kayınvalidem Güllü benden daha güzel bir gelin alacakmış, benden daha iyisini bulamaz!" iddiasında da bulunan Meryem Hanım'ın annesi Hanife Hanım kızına şu sözlerle destek çıktı. "Kızımın yüzünü en son 1 yıl önce gösterdiler, kızımı telefonda konuşmama bile izin vermiyorlardı..." İddiaların odağındaki kayınvalide Güllü Hanım yayına telefonla bağlandı ve gelinin yalan söylediğini öne sürdü. Gelininin çocuklara şiddet uyguladığını da söyledi.
Şahin Ula iddialara yanıt verdi!
Para yüzünden küçük bir tartışma yaşadıklarını öne süren Şahin Ula, iddiaları yalanladı. Tansiyonun yükseldiği telefon konuşmasında "Eşimi geri getirecektim ama şu saatten sonra o bitti!" diyen Şahin Bey, eşiyle hararetli tartışmalar yaşadı. Meryem Hanım ise eşine kolunun "Şahin aşkım" yazısını hak etmediğini söyledi. 5 evladına Esra Erol'da programı sayesinde kavuşan Meryem, eşine dönecek mi? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da programında...