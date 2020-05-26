LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMA FORMATI NASIL?



TV8'in yepyeni yemek yarışması Lezzet Düşkünleri, Gabriel Sponza'nın sunumuyla ekranlara geliyor. İki takıma ayrılan 5 yarışmacı ve partnerlerinin birlikte yarıştığı yarışmada, her gün 7 saatini aynaların arkasına gizlenmiş kameraların altındaki bu evde geçirecek. İşte Lezzet Düşkünleri evinin birbirinden yetenekli yarışmacıları...



Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine meydan okuayarak tüm hünerlerini sergileyecek ve Lezzet Düşkünleri evinde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.



Sponza ise seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak.

Haftanın finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.