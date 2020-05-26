Ünlü şef Gabriel Sponza'nın sunduğu Lezzet Düşkünleri hafta içi her gün 15:45'te TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yemek yarışmalarını keyifle takip edenler Lezzet Düşkünleri formatını internetten sıkça sorgularken yarışmacılarının hayatlarını da araştırmaya başladı. Güzelliğiyle dikkat çeken Lezzet Düşkünleri Gizem kimdir? Sorusu da gündemde çok fazla aranıyor. Lezzet Düşkünleri Gizem Özcan Instagram hesabı haberimizde yer alıyor.
GİZEM ÖZCAN INSTAGRAM HESABI
SELEN ÖZCAN/GİZEM ÖZCAN KİMDİR?
Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMA FORMATI NASIL?
TV8'in yepyeni yemek yarışması Lezzet Düşkünleri, Gabriel Sponza'nın sunumuyla ekranlara geliyor. İki takıma ayrılan 5 yarışmacı ve partnerlerinin birlikte yarıştığı yarışmada, her gün 7 saatini aynaların arkasına gizlenmiş kameraların altındaki bu evde geçirecek. İşte Lezzet Düşkünleri evinin birbirinden yetenekli yarışmacıları...
Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine meydan okuayarak tüm hünerlerini sergileyecek ve Lezzet Düşkünleri evinde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.
Sponza ise seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak.
Haftanın finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.