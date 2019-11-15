Son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında skandal gerçek ortaya çıktı, ortalığı birbirine kattı!

Kısa sürede Şaban Sarıyar'ın eşi Gülşah Sarıyar'a ulaşıldı. Canlı yayında tek tek iddiaları yanıtlayan Gülşah Sarıyar, ikiz bebeklerin babasının Mustafa Ş. olduğunu eşinden ve ailesinden korktuğu için çocuklardan kurtulmak için isimlerini bile bilmediği bir aileye teslim ettiğini itiraf etti.