Son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında skandal gerçek ortaya çıktı, ortalığı birbirine kattı!
Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınına çıkan kadın ortalığı birbirine kattı! Akıllara durgunluk veren olaylar silsilesi Esra Erol'un programında ortaya çıktı. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşi Gülşah Sarıyar'ın başka bir adamdan ikiz çocuk dünyaya getirdiğini ve eşinden boşanmak istediğini söyledi. Olay sonrası canlı yayında karşı karşıya gelen Şahan Sarıyar ile Gülşah Sarıyar arasında gerginlik yaşandı.
Esra Erol'da da yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti! ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşi Gülşah Sarıyar'ın başka bir adamdan ikiz çocuk dünyaya getirdiğini ve eşinden boşanmak istediğini söyledi. Olay sonrası canlı yayında karşı karşıya gelen Şahan Sarıyar ile Gülşah Sarıyar arasında gerginlik yaşandı.
"ÇOCUKLARI BİZE VERDİKTEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU
Gelen ihbarların üzerine ikiz bebekleri evlatlık alan ailelere ulaşıldı. 20 günlükken ikiz bebekleri alan Mehmet B. Gülşah Sarıyar'ın çocuklardan kurtulmak istediğini, ailesinin haberi olmadığını ve bundan dolayı 2 yakın aileye vermek istediğini söyleyip, "Çocukları aldık, tek şartımız Gülşah'ın eşiyle arasını düzeltip, mahkeme kararıyla evlatlık olarak bize kaydolmasını talep etmiştik. Ama Gülşah çocukları verdikten sonra ortadan kayboldu" dedi.