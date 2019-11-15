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Son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında skandal gerçek ortaya çıktı, ortalığı birbirine kattı!

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınına çıkan kadın ortalığı birbirine kattı! Akıllara durgunluk veren olaylar silsilesi Esra Erol'un programında ortaya çıktı. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşi Gülşah Sarıyar'ın başka bir adamdan ikiz çocuk dünyaya getirdiğini ve eşinden boşanmak istediğini söyledi. Olay sonrası canlı yayında karşı karşıya gelen Şahan Sarıyar ile Gülşah Sarıyar arasında gerginlik yaşandı.

15.11.2019 11:50 - Son Güncelleme: 15.11.2019 12:20
Son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında skandal gerçek ortaya çıktı, ortalığı birbirine kattı!

Esra Erol'da da yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti! ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşi Gülşah Sarıyar'ın başka bir adamdan ikiz çocuk dünyaya getirdiğini ve eşinden boşanmak istediğini söyledi. Olay sonrası canlı yayında karşı karşıya gelen Şahan Sarıyar ile Gülşah Sarıyar arasında gerginlik yaşandı.

Son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında skandal gerçek ortaya çıktı, ortalığı birbirine kattı!

Kısa sürede Şaban Sarıyar'ın eşi Gülşah Sarıyar'a ulaşıldı. Canlı yayında tek tek iddiaları yanıtlayan Gülşah Sarıyar, ikiz bebeklerin babasının Mustafa Ş. olduğunu eşinden ve ailesinden korktuğu için çocuklardan kurtulmak için isimlerini bile bilmediği bir aileye teslim ettiğini itiraf etti.

Son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında skandal gerçek ortaya çıktı, ortalığı birbirine kattı!

"ÇOCUKLARI BİZE VERDİKTEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Gelen ihbarların üzerine ikiz bebekleri evlatlık alan ailelere ulaşıldı. 20 günlükken ikiz bebekleri alan Mehmet B. Gülşah Sarıyar'ın çocuklardan kurtulmak istediğini, ailesinin haberi olmadığını ve bundan dolayı 2 yakın aileye vermek istediğini söyleyip, "Çocukları aldık, tek şartımız Gülşah'ın eşiyle arasını düzeltip, mahkeme kararıyla evlatlık olarak bize kaydolmasını talep etmiştik. Ama Gülşah çocukları verdikten sonra ortadan kayboldu" dedi.

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Son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında skandal gerçek ortaya çıktı, ortalığı birbirine kattı!

CANLI YAYINDA EVE BASKIN YAPILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve ani bir baskın yaparak canlı yayın sırasında Mehmet B.'yi ve ikiz çocuklara bakan iki kadını gözaltına aldı.

Son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında skandal gerçek ortaya çıktı, ortalığı birbirine kattı!

Mersin Toroslar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Asayiş Şube Müdürlüğüne ifadeleri alınmak üzere götürüldü. Öte yandan ikiz bebeklerin Çocuk Esirgeme Kurumuna sevk edileceği belirtildi.

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