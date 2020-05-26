İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kim, konusu nedir? İyi Aile Çocuğu filmi nerede çekildi?

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İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU
Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişmiştir. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşler'in yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir.
İYİ AİLE ÇOCUĞU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
İyi Aile Çocuğu, senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği, 1978 yapımı bir Türk filmidir. Komedi türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Harika Avcı paylaşmıştır.
İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCULARI
Kemal Sunal - Kemal / Cemal
Harika Avcı - Oya
Sevil Üstekin - Ferdane
Ali Şen - Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası
Osman F. Seden - Mafya Şefi
Nubar Terziyan - Öğretmen
Yavuz Karakaş - Mafya Şefi
Saadet Gürses - Ayten
Nejat Gürçen - Garson
Macit Flordun - Cemal'in Adamı
Çetin Başaran - Cemal'in Adamı
Gülten Ceylan - Nermin
Merih Fırat