İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kim, konusu nedir? İyi Aile Çocuğu filmi nerede çekildi?

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İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU

Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişmiştir. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşler'in yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir.