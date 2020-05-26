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    • 26.05.2020 17:22
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    • 26.05.2020 17:22
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    oyuncuları kim, konusu nedir? İyi Aile Çocuğu filmi nerede çekildi?

    oyuncuları kimdir? İyi Aile Çocuğu konusu nedir? İyi Aile Çocuğu filmi nerede çekildi? Televizyon ekranlarında dikkat çeken filmlerden birisi olan İyi Aile Çocuğu oyuncuları ve konusu izleyenler tarafından sorgulanıyor. Başrolünde Kemal Sunal’ın yer aldığı komedi filmi izleyenleri yine gülmekten kırıp geçirecek. Peki, dir?

    İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kim, konusu nedir? İyi Aile Çocuğu filmi nerede çekildi?

    İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kimdir? İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir? İyi Aile Çocuğu nerede çekildi? Televizyonlarda yayınlanan filmler izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Birbirinden kaliteli ve farklı filmler izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, bu akşam televizyonlarda yayınlanacak İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kimdir? İyi Aile Çocuğu konusu ne? Yanıtı haberimizde…

    İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU

    Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişmiştir. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşler'in yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir.

    İYİ AİLE ÇOCUĞU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

    İyi Aile Çocuğu, senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği, 1978 yapımı bir Türk filmidir. Komedi türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Harika Avcı paylaşmıştır.

    İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCULARI

    Kemal Sunal - Kemal / Cemal
    Harika Avcı - Oya
    Sevil Üstekin - Ferdane
    Ali Şen - Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası

    Osman F. Seden - Mafya Şefi
    Nubar Terziyan - Öğretmen
    Yavuz Karakaş - Mafya Şefi
    Saadet Gürses - Ayten
    Nejat Gürçen - Garson
    Macit Flordun - Cemal'in Adamı
    Çetin Başaran - Cemal'in Adamı
    Gülten Ceylan - Nermin
    Merih Fırat
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