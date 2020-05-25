Esra Erol Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisi ile buluşuyor. Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Mayıs 2020 Pazartesi Esra Erol'da canlı yayınında neler oluyor?

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE 25 MAYIS PAZARTESİ - TIKLA

Türkiye Uğurcan'ı konuşuyor! Uğurcan 20 yıl sonra Atv ekranlarında, Esra Erol'da canlı yayınında gerçeği ile yüzleşti. Arka arkaya yapılan DNA testi sonuçlarıyla yıkılan genç adam, ekranları başındaki izleyicileri gözyaşına boğdu. Çocukluğu yetiştirme yurtlarında geçen Uğurcan 13 yaşından sonra annesi Nargüzel Celepoğlu'nun yanına gitmişti. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

ATV CANLI YAYIN

Programa katılan anne Nargüzel Celepoğlu ise küçük yaşta Ali Celepoğlu isimli şahıs tarafından kandırılarak birlikte kaçtıklarını ve ailesinin öğrenmesi üzerine apar topar nikah kıydıklarını bir süre sonra da Uğurcan'ı dünyaya getirdiğini ifade etti.

İLK ŞOK GEÇTİĞİMİZ YAŞANDI



Esra Erol'un programında Uğurcan'ın babası olarak aranan Ali Celepoğlu kısa süre içerisinde bulunmuş ve ertesi günde yayına katıldı. Bütün iddiaları programda reddeden Ali Celepoğlu anne Nargüzel hanım ile evliliğinin tam bir kumpas olduğunu Nargüzel hanımın elini dahi tutmadığını ve nikah kıyıldıktan sonra birkaç saat içinde kendisinin zaten kaçtığını dile getirdi. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden anne Nargüzel hanım ise babanın Ali Celepoğlu olduğu konusunda ısrarcı davranarak Ali bey'in gerçeklerle yüzleşmek istemediği için yalan söylediğini ifade etti.

20 yaşındaki Uğurcan ve nüfusuna kayıtlı olduğu Ali Celepoğlu arasında Dna testi yapıldı ve ilk şok yaşandı. Ali Celepoğlu Uğurcan'ın biyolojik babası çıkmadı.