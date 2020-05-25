Doya Doya Moda yarışmasında çok güzel bir bayram günü yaşandı. TV8 gündüz kuşağının severek takip edilen yarışmasında 42 beden üstü yarışmacılar stillerini sergiledi. Peki 25 Mayıs Doya Doya Moda'da en yüksek puanı alarak bugünün birincisi olmayı başaran hangi yarışmacı oldu? Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu 25 Mayıs Doya Doya Moda günün puanlaması haberimizde yer alıyor.
DOYA DOYA MODA 25 MAYIS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda Sündüz 13 puanla gün birincisi oldu.
Melika yeni başlamasına rağmen 12 puan aldı.
Hanzade: 12 puan
Emel:11
Su:9
Betül:9
Gamze:6
SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?
28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo. İddialı bir tarzı olan Sündüz Durmaz, jüri üyelerinden aldığı yüksek puanlarla birkaç kez kolye sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? (22 MAYIS)
Doya Doya Moda 26'ncı haftasında büyük finalde önce son virajda Hanzade, Tuğçe ve Emel eleme potasına giren 3 yarışmacı oldu. İlk potadan kurtulan Hanzade oldu.
YENİ YARIŞMACI MELİKA ASLAN KİMDİR?
Yeni haftanın ilk yarışmacısı Melika Aslan, Sündüz'ü, Su Baher'i ve Betül'ü daha çok sevdiğini ancak Doya Doya Moda'da bulunan bütün yarışmacılara pozitif şekilde yaklaşacağını söyledi. 30 yaşında gayrimenkul danışmanlığı yapan Melika Aslan, annesi İranlı babası Elazığlı olan yarışmacı, oldukça iddialı olduğunu belirtti. 1.82 boyunda 100 kilo olan Aslan, 44 beden giyiniyor. Doya Doya Moda'ya katılma nedeni olarak da bu platformun yeteneğini ve tarzını gösterebielceği en iyi platform olarak tanımlıyor.