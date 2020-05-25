DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? (22 MAYIS)



Doya Doya Moda 26'ncı haftasında büyük finalde önce son virajda Hanzade, Tuğçe ve Emel eleme potasına giren 3 yarışmacı oldu. İlk potadan kurtulan Hanzade oldu.



YENİ YARIŞMACI MELİKA ASLAN KİMDİR?



Yeni haftanın ilk yarışmacısı Melika Aslan, Sündüz'ü, Su Baher'i ve Betül'ü daha çok sevdiğini ancak Doya Doya Moda'da bulunan bütün yarışmacılara pozitif şekilde yaklaşacağını söyledi. 30 yaşında gayrimenkul danışmanlığı yapan Melika Aslan, annesi İranlı babası Elazığlı olan yarışmacı, oldukça iddialı olduğunu belirtti. 1.82 boyunda 100 kilo olan Aslan, 44 beden giyiniyor. Doya Doya Moda'ya katılma nedeni olarak da bu platformun yeteneğini ve tarzını gösterebielceği en iyi platform olarak tanımlıyor.