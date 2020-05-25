Çakallarla Dans oyuncuları kimdir? Çakallarla Dans konusu nedir? Sevilen yerli sinema serilerinden birisi olan Çakallarla Dans oyuncuları ve konusu sinemaseverler tarafından sorgulanıyor. Serinin ilk filmi hem sinemalarda hem televizyonlarda dikkat çekmiş ve büyük ilgi görmüştü. Filmde kısa yoldan para kazanmaya çalışan bir grup kafadarın maceraları anlatılıyor.

ÇAKALLARLA DANS KONUSU

Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, paraya olan hırsından dolayı gözü dönmüş karısının gazına gelerek, şirketin internet hesapları üzerinden azımsanmayacak miktarda bir parayı patronundan çalmak amacıyla plan yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan'dır; Servet parayı Gökhan'ın hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkmayı hesaplar.