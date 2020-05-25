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    • 25.05.2020 16:24
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    • 25.05.2020 16:24
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    oyuncuları kimdir? nedir?

    Televizyonlarda yayınlanacak sevilen komedi filmi oyuncuları kimdir? nedir? Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören yerli komedi film serisi Çakallarla Dans’ın ilk filmi bu akşam Show TV’de yayınlanacak. Filmin izleyicileri de Çakallarla Dans konusu ve oyuncularını merak ediyor. İşte, Çakallarla Dans filmi hakkında merak edilen bilgiler…

    Çakallarla Dans oyuncuları kimdir? Çakallarla Dans konusu nedir?

    Çakallarla Dans oyuncuları kimdir? Çakallarla Dans konusu nedir? Sevilen yerli sinema serilerinden birisi olan Çakallarla Dans oyuncuları ve konusu sinemaseverler tarafından sorgulanıyor. Serinin ilk filmi hem sinemalarda hem televizyonlarda dikkat çekmiş ve büyük ilgi görmüştü. Filmde kısa yoldan para kazanmaya çalışan bir grup kafadarın maceraları anlatılıyor.

    ÇAKALLARLA DANS KONUSU

    Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, paraya olan hırsından dolayı gözü dönmüş karısının gazına gelerek, şirketin internet hesapları üzerinden azımsanmayacak miktarda bir parayı patronundan çalmak amacıyla plan yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan'dır; Servet parayı Gökhan'ın hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkmayı hesaplar.

    Diğer iki arkadaşı da bu hain planın figuranı olacaklardır. Ama unuttuğu iki şey vardır; birincisi, en az kendisi kadar kurnaz ve saf olan kankaları, ikincisi ise; çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasına düşecek olmalarıdır. Dört kafadar başlattıkları bu işi beklenildiği gibi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik bela kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir maceraya sürükleyecektir.

    OYUNCU KADROSU

    Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan)
    İlker Ayrık (Muhasebeci Servet)
    Timur Acar (Köfte Necmi)
    Murat Akkoyunlu (Del Piyero Hikmet)
    Tuba Ünsal (Sinem)
    Kemal Uçar (Yücel)
    Erdal Tosun (Bestami Muço)
    Cengiz Küçükayvaz (Adnan)
    Sümer Tilmaç (Bahattin Aga)
    Didem Balçın (Fatma)
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