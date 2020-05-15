Yusuf Helvacı'nın büyük iddiası!

3 yıl önce eşini kaybeden ve kimsesi olmadığı anlatan Ebru Canpolat ile hayatını birleştiren Yusuf Helvacı iddiaya hayatının şokunu yaşadı.Kendisini Samsun'da yaşlı bir kadına bakan birisi olarak tanıtan Ebru Hanım'ın evlilik vaadiyle bir çok kişiyi dolandırdığını öne sürüldü. "Karım Ebru ile sadece bir hafta aynı evde yaşadık,Ebru benim gibi çok kişiyi evlilik vaadiyle dolandırmış benimle evlenmesinin tek nedeni benden nafaka almakmış!" diyen Yusuf Helvacı, evde tüfeği olduğu için eşinin kendisinden şikayetçi olduğunu iddia etti. Ankara'da hayatını liseye giden kızıyla devam ettiren Yusuf Helvacı, eşinin kendisine 30 Mart 2020'de nikah olur olmaz şahitlerin önünde ben nafaka almak için evlendim,dediğini öne sürdü. Kızının bu evlilik yüzünden evden ayrıldığını belirten Helvacı, Ebru Hanım'ın 6 Nisan'da evi terk ettiğini anlattı.

ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE 14 MAYIS 2020 - TIKLA

Ebru Canpolat hakkındaki iddialara yanıt verdi!

Esra Erol'da 14 Mayıs Perşembe neler oldu? Ebru Canpolat canlı yayına telefonla bağlanarak iddialara yanıt verdi. İmam nikahıyla üç ay beraberlik yaşadıklarını belirten Ebru Hanım, Yusuf Bey'in kızıyla iş birliği yaparak kendisini evden kovduğunu öne sürdü. Kadın sığınma evine evine gittiğini ancak Yusuf Helvacı'nın kendisini çağırmasıyla yeniden eve döndüğünü ve nikah kıydıklarını anlattı. Sürekli rahmetli eşini anlattığını belirten Ebru Hanım silahla tehdit edildiğini iddia etti. Canpolat nikahlı eşi için üç ay uzaklaştırma kararı aldığını da söyledi.