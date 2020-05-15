Esra Erol, rakiplerini geride bıraktı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da, rakiplerine fırsat vermeden gündüz kuşağının birincisi oldu! Yayına hız kesmeden devam eden Esra Erol yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde, Mayıs ayının ilk on beş günü süresince aldığı reyting ve izlenme oranlarıyla, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde rakiplerine fırsat vermeden gündüz kuşağının birincisi oldu.
Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı olan Esra Erol'da doğal sunumu, içten tavrı, konulara objektif yaklaşımı ile olayları aydınlatmaya, kayıpları sevdikleriyle buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor. Programda bugüne dek; birçok faili meçhul olayı büyük bir titizlikle araştırarak aydınlığa kavuşturdu. Birçok kayıp bulundu ve yakınları ile buluştu. Öte yandan; ailesine kavuşmak için yıllarca beklemiş, kardeşinden, torunundan yıllarca haber alamamış, anne ve babasının sesini dahi duymamış hasret çekenleri birbiriyle buluşturan Esra Erol, aydınlanmamış birçok dosyayı ele alarak sonuca ulaştırmaya devam ediyor…
ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE YAŞANAN İLGİNÇ OLAYLAR!
Yusuf Helvacı, bir hafta evli kaldığı ve ardından kendisini terk eden Ebru Canpolat Helvacı'nın bulunması için atv'nin başarılı programı Esra Erol'daya katıldı. Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Yusuf Bey, sosyal medyadan tanıştığı ve evlendiği Ebru Hanım'ın hayatını kararttığını öne sürdü.
Yusuf Helvacı'nın büyük iddiası!
3 yıl önce eşini kaybeden ve kimsesi olmadığı anlatan Ebru Canpolat ile hayatını birleştiren Yusuf Helvacı iddiaya hayatının şokunu yaşadı.Kendisini Samsun'da yaşlı bir kadına bakan birisi olarak tanıtan Ebru Hanım'ın evlilik vaadiyle bir çok kişiyi dolandırdığını öne sürüldü. "Karım Ebru ile sadece bir hafta aynı evde yaşadık,Ebru benim gibi çok kişiyi evlilik vaadiyle dolandırmış benimle evlenmesinin tek nedeni benden nafaka almakmış!" diyen Yusuf Helvacı, evde tüfeği olduğu için eşinin kendisinden şikayetçi olduğunu iddia etti. Ankara'da hayatını liseye giden kızıyla devam ettiren Yusuf Helvacı, eşinin kendisine 30 Mart 2020'de nikah olur olmaz şahitlerin önünde ben nafaka almak için evlendim,dediğini öne sürdü. Kızının bu evlilik yüzünden evden ayrıldığını belirten Helvacı, Ebru Hanım'ın 6 Nisan'da evi terk ettiğini anlattı.
ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE 14 MAYIS 2020 - TIKLA
Ebru Canpolat hakkındaki iddialara yanıt verdi!
Esra Erol'da 14 Mayıs Perşembe neler oldu? Ebru Canpolat canlı yayına telefonla bağlanarak iddialara yanıt verdi. İmam nikahıyla üç ay beraberlik yaşadıklarını belirten Ebru Hanım, Yusuf Bey'in kızıyla iş birliği yaparak kendisini evden kovduğunu öne sürdü. Kadın sığınma evine evine gittiğini ancak Yusuf Helvacı'nın kendisini çağırmasıyla yeniden eve döndüğünü ve nikah kıydıklarını anlattı. Sürekli rahmetli eşini anlattığını belirten Ebru Hanım silahla tehdit edildiğini iddia etti. Canpolat nikahlı eşi için üç ay uzaklaştırma kararı aldığını da söyledi.
14 Mart'ta evi terk eden eşi Hacire Cingöz'ü bulmak için Mevlana Cingöz, Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Cingöz çifti canlı yayında yüzleşti.
Esra Erol'un sorularını yanıtlayan Hacire Hanım eşinin "Karım Hacire 4 yaşındaki kızımızı da alıp Antalya'da yaşayan Osman Örs'e kaçtı!" iddiasına yanıt verdi. Çocuğu saklamadığını söyleyen Hacire Cingöz çalıştığı için ve koronavirüs dolasıyla getirilen yasaklardan ötürü dışarı çıkamadığını söyledi.
Hacire Cingöz Osman Örs'ün yanına mı kaçtı?
Mevlana Cingöz dünkü yayında eşinin mektup bırakarak Osman Örs'ün yanına kaçtığını belirtmişti. Ayaklarının üstünde durmaya çalıştığını söyleyen Hacire Hanım, Osman Örs ile bir bağlantısının bulunmadığını anlattı. "Eşimle anlaşamıyorum diye ailemin yanna gitmek zorunda değilim. Aklı başında bir insanım, reşitim istediğimi yapabilirim. "
Mevlana Bey ve Hacire Hanım canlı yayında karşı karşıya!
Eşine 24 yaşındasın ve 55 yaşındaki bir adamın yanına kaçıp bana tehdit mesajları göndertiyorsun sözleri üzerine "Osman Örs ile hiç bir ilişkim yok, kocam bana iftira atıyor!" dedi. Hacire Hanım'ın yanına kaçtığı iddia edilen Osman Örs canlı yayına telefonla bağlandı ve sadece sosyal arkadaş olduklarını söyledi.
Esra Erol'da hafta içi her gün canlı yayınla
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