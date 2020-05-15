Fatoş Altınbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

FATOŞ ALTINBAŞ KİMDİR?



14 Nisan 1981 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelmiştir. Babası Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş, annesi de Muhlet Altıbaş'tır. Çocukluğunun ilk yıllarını Kıbrıs'ta geçiren Fatoş Altınbaş, babasının işi vesilesiyle ilkokula başladığı yıl İstanbul'a taşınmıştır. İlköğretim ve lise eğitimini İstek Vakfi Bilge Kağan Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Fatoş Altınbaş, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi devam ederken ayrıca birçok kez dil eğitimi için yurtdışında bulunmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra master eğitimi için Milano'ya gitmiş ve 2 sene orada yaşamıştır. Master eğitimini Politecnico di Milano Üniversitesi'nde tamamlayan Altınbaş, ardından İstanbul'a geri dönmüştür.



İş hayatına atılacağı dönemde hangi işle ilgilenmek istediğini iyice düşünmüş ve kararı, aile şirketleri olan Altınbaş'tan yana olmuştur. İşin gereklerini mutfağında öğrenmek amacıyla mücevherat sektöründeki şirketin imalat fabrikasında 6 ay boyunca staj yapmıştır. Ardından hem Altınbaş şirketinin markalarına hem de iç piyasaya kıymetli taşlar temin eden Alstone şirketinde yönetici olarak çalışmaya başlamıştır. Bu görevi esnasında Belçika, Hong Kong ve Dubai gibi ülkelere iş seyahatleri yapmıştır. Ayrıca Londra'daki pırlanta derecelendirme enstitüsü olan GIA'da 2 aylık bir eğitim almıştır.