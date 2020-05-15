Şilan Makal kimdir? Şener Özbayraklı'nın eşi kaç yaşında?

Şilan Makal ile Şener Özbayraklı Şubat ayında nişan yaptıktan sonra Mayıs'ta da düğün planlıyordu. Corona virüs salgınıyla birlikte pek çok düğün için erteleme ve iptal kararı verilirken ikili düğünlerini katılımcıların az olduğu bir şekilde, sade törenle yapmayı tercih etti. Gündemde büyük yankı uyandıran düğün haberiyle birlikte Şener Özbayraklı'nın eşi kaç yaşında, Şilan Makal kimdir? Gibi soruların yanıtları da merak edildi. İşte Şilan Makal ile ilgili tüm bilgiler…
ŞİLAN MAKAL İLE ŞENER ÖZBAYRAKLI EVLENDİ
Mayıs ayında düğün yapmayı planlayan ikili, corona virüsü salgını nedeniyle planda değişikliğe gitti.
İkili, Florya Sosyal Tesisleri'nde yapılan sade bir nikah ile dünya evine girdi. Sıkı önlemlerin alındığı törene yalnızca aileler katıldı.
Ünlü çift önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti.
Şener Özbayrak ile Şilan Makal'ın nikah şahitliğini ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.
ŞİLAN MAKAL KİMDİR?
Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.
Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş,İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu.
Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.
Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol aldı.
Show Tv'de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.