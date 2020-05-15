Şilan Makal kimdir? Şener Özbayraklı'nın eşi kaç yaşında?

Şilan Makal ile Şener Özbayraklı Şubat ayında nişan yaptıktan sonra Mayıs'ta da düğün planlıyordu. Corona virüs salgınıyla birlikte pek çok düğün için erteleme ve iptal kararı verilirken ikili düğünlerini katılımcıların az olduğu bir şekilde, sade törenle yapmayı tercih etti. Gündemde büyük yankı uyandıran düğün haberiyle birlikte Şener Özbayraklı'nın eşi kaç yaşında, Şilan Makal kimdir? Gibi soruların yanıtları da merak edildi. İşte Şilan Makal ile ilgili tüm bilgiler…