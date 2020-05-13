Türkiye günlerce Dilek Yazgan'ı konuştu! Bir gece öncesinde eşi ve kızıyla körebe oynadı, sonra kaçtı! Anne ve babasının yalvarışlarına kulak asmadı! Herkesi karşısına alan Dilek Yazgan hakkında büyük şok! Bugüne kadar hiç görmediği babasını aramak için geldi, Türkiye Uğurcan için Tek yürek oldu! O ağladı, ekranları başındaki izleyici ağladı! Canlı yayında yaşananlar herkesi şoke etti! Uğurcan neden annesi görünce öfke duyuyor? Uğurcan'ın annesi ile ilgili herkesten sakladığı sır ne? Esra Erol soracak, Uğurcan'ın annesi Nargüzel Celepoğlu cevap verecek! Hepsi ve daha fazlası için;

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 13 MAYIS ÇARŞAMBA - TIKLA

Cennet Karataş 17 Ocak tarihinde iki evladı ve eşini bırakarak evi terk etti! Eşinin kendisini cimrilik ile suçladığını ileri süren Doğan Karataş'tan şok sözler! Cimrilik bir yuvanın sonunu mu getirdi? Cennet Karataş'tan canlı yayında olay yaratan sözler! Milyonlar nefesini tuttu, Doğan ve Cennet'i izledi! Karı - koca stüdyoda karşı karşıya gelecek! Cennet neren kaçtı? Cennet ile Esra Erol'da canlı yayınında adı geçen Uğur arasında nasıl bir bağlantı var?

ATV CANLI YAYIN

Böyle vicdansızlık görülmedi! 27 yıllık yuvasını yıktı, %70 zihinsel engelli oğlunu bırakıp internetten tanıştığı Tuncay Şevik'e kaçtı! Yüksel Küçük, 27 yıllık eşi Fatma Küçük'ün Kasım ayında da evden kaçtığını ileri sürdü. "Ben beni anlayan birine, sevdiğime gidiyorum" yazan bir not bırakarak 10 Mart tarihinde evden kaçtığı iddia edilen Fatma Küçük, Esra Erol'da canlı yayınında Tuncay Şevik'ten 1 aylık hamile olduğunu ileri sürmüştü! İddiaların odağındaki isim Tuncay, Esra Erol'da canlı yayınında konuşacak!