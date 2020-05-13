Balgay kimdir sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bu haftaki bölümde Osman Bey'in esir düşmesi, Moğol komutan Balgay'ın yaptığı anlaşmayı bozması çok konuşulacak. Bu nedenle heyecan dolu bölümü 'Balgay' hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Kuruluş Osman Moğol komutan Balgay tarihte var mı, nasıl öldü? İşte merak edilenler...

BALGAY KİMDİR?

Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir. Komutan Balgay Türklerin baş düşmanlarından birdir. Orta Asya'dan beri katliamlara neden olan Moğollar sınırları aşıp Anadolu'ya kadar gelir. Zayıflamış iktidarlara hüküm sürmeyi hedefleyen Moğollar, bu topraklara göz diker. Tekfurların oyunlarıyla ilerlemeyi düşünen Komutan Balgay karşısında Osman Bey'i bulur.