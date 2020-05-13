Balgay kimdir sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bu haftaki bölümde Osman Bey'in esir düşmesi, Moğol komutan Balgay'ın yaptığı anlaşmayı bozması çok konuşulacak. Bu nedenle heyecan dolu bölümü 'Balgay' hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Kuruluş Osman Moğol komutan Balgay tarihte var mı, nasıl öldü? İşte merak edilenler...
BALGAY KİMDİR?
Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir. Komutan Balgay Türklerin baş düşmanlarından birdir. Orta Asya'dan beri katliamlara neden olan Moğollar sınırları aşıp Anadolu'ya kadar gelir. Zayıflamış iktidarlara hüküm sürmeyi hedefleyen Moğollar, bu topraklara göz diker. Tekfurların oyunlarıyla ilerlemeyi düşünen Komutan Balgay karşısında Osman Bey'i bulur.
Osman Bey ise bu yıllarda devlet kurma hedefleriyle Türk obalarını bir araya getirmeye çalışır.13. yüzyıldan itibaren Orta Asya'daki göçebelere hakim olan Cengiz Han'ın torunu Kulagu Han'ın ise kardeşi olan Balgay, tarihi kitaplara göre çok kötü bir komutandır.
Kendisine karşı olanlara yaptığı işkencelerle meşhur olan Balgay, düşmanlarının derilerinden kendine post bile yaptığı söyleniyor.
YURDAER OKUR KİMDİR?
Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar'ında yüksek lisans yaptı.
1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı.
2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.
KURULUŞ OSMAN 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor.
Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?