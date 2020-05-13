GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?



Gelinim Mutfakta haftanın finalinde; günün en yüksek puanını Hatice alarak çeyrek altının sahibi oldu.

Haftanın en düşük puanını alan isim Güngör oldu. En düşük puanı alan Güngör ve kayınvalidesi yarışmaya veda ettiler.

Hatice, 64 puan ile haftayı birinci olarak tamamladı. Haftanın birincisi olan Hatice bileziklerin sahibi oldu.



GELİNİM MUTFAKTA ELİF KİMDİR?



Gelinim Mutfakta'ya bu hafta katılan Elif Akçam, aslında eski bir yarışmacı. Programa 4. kez geri dönen Elif hemşire. 45 bilezik alan Elif, sessiz sakin ve ağırbaşlı bir karater. Sesini çok yükseltmeyen Elif üzerine çok gelinirse dişlerini göstermekten de çekinmiyor. Hijyene de büyük önem veren Elif, daha önce iş saatleri yüzünden yarışmadan ayrılmıştı. Sezon fnalinden önce de Ezgi ve Reyhan Hanım yerine yarışmaya katılan Elif ve kayınvalidesi Çiğdem, 26 Ağustos pazartesi günü de Gülcan ve Besime Hanım yerine yeinden geldi. Ardından programda bir süre kalan ikili, geçtiğimiz haftalarda adeta yok oldu. Ancak 17 Şubat Pazartesi günü Elif ve kayınvalidesi Çiğdem Hanım yarışmaya geri dönecek.