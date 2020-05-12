Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? 12 Mayıs Salı Survivor'da basketbol maçını hangi takım kazandı? TV8'in en çok seyredilen yarışma programlarından biri olan Survivor 2020 bu hafta iletişim oyunu oynandı. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim ödülü için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? 12 Mayıs Salı Survivor'da basketbol maçını hangi takım kazandı?
12 Mayıs Salı günü oynanan İletişim ödülünde basketbol maçı oynanıyor.
Basketbol maçını kazanan henüz belli değil. Ünlüler takımını basketbol maçını 5-4 önde götürüyor.
SURVİVOR MERT KİMDİR?
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.
Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.
2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.
2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.
2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.
Filmleri ve Dizileri:
2015 - Aşk Yeniden (Ertan) (TV Dizisi) 2015
2013 - Bizim Okul (Murat) (TV Dizisi)
2012 - Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)
2011 - Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi) (TV Filmi)
2011 - Kız Annesi (Yalçın) (TV Dizisi)
2008 - Görgüsüzler (Yılmaz) (TV Dizisi)
2007 - Oyun Bitti (Murat) (TV Dizisi)
2006 - Rüyalarda Buluşuruz (Murat) (TV Dizisi)
2005 - Nehir (TV Dizisi)
2005 - Asla Unutma (Salih) (TV Dizisi)
SURVİVOR BİTTİ Mİ?
Corona virüs salgınından önce 'Survivor' finalini Kıbrıs'ta yapan Ilıcalı, "Finali yüzde 90 ihtimalle Türkiye'de gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Seyirci açısından hayal ettiğimiz gibi olmayabilir. Şartlara göre en güzelini yapmak istiyoruz" demişti.
Yarışmanın akıbeti şu an için belirsiz. Yarışmanın devam edip etmeyeceğine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Malikane, 70'ler partisi ve sirk ödülünü kazanan hangi takımdı? Survivor ödül oyununda kazananı bu akşam bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı ve adeta kıyasıya mücadele etti. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara Sercan ve Berkan kaldı. Berkan nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dokunulmazlık oyunu kaybeden ünlüler takımı; ada konseyinde birer isim yazdı. Açılan sandıktan çıkan isimler ise Mert ve Elif'in olurken öte yandan Mert'in ismi 4 kere, Elif'in ismi ise 2 kez yazılmıştı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, 2. eleme adayı oldu. Bu akşam yeni isimler de çıkacak ve SMS puanlamasına göre en düşük oyu alan Survivor yarışmasına veda edecek.