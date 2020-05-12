SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlık oyunu kaybeden ünlüler takımı; ada konseyinde birer isim yazdı. Açılan sandıktan çıkan isimler ise Mert ve Elif'in olurken öte yandan Mert'in ismi 4 kere, Elif'in ismi ise 2 kez yazılmıştı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, 2. eleme adayı oldu. Bu akşam yeni isimler de çıkacak ve SMS puanlamasına göre en düşük oyu alan Survivor yarışmasına veda edecek.