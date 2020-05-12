12 Mayıs Survivor kim elendi? Survivor 2020 bu hafta kim elendi? Ekranların sevilen yarışması Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanmadı. Survivor'da bu akşam eleme gecesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Survivor'da eleme adayları olarak belirlenen hangisinin gittiği merak konusu oldu. Bu gece SMS sıralamasının ardından elenen isim de Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Bu akşam hem ünlüler takımında hem de gönüllüler takımında SMS sıralamasında birinci olan isimler belli olacak. Peki SMS sıralama sonucu nasıl gerçekleşti? Survivor'dan kim gitti?
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı açıklamada "Bu hafta Ersin elendiği için eleme olamayacak." ifadelerini kullandı.
SURVİVOR ERSİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Acun Ilıcalı Ersin'in sakatlıktan ötürü Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bunun beklemediği bir gelişme olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti. Ilıcalı bu ayrılık için "Hiç beklemediğim bir vedaydı" dedi.
SURVİVOR BİTTİ Mİ?
Corona virüs salgınından önce 'Survivor' finalini Kıbrıs'ta yapan Ilıcalı, "Finali yüzde 90 ihtimalle Türkiye'de gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Seyirci açısından hayal ettiğimiz gibi olmayabilir. Şartlara göre en güzelini yapmak istiyoruz" demişti.
SURVİVOR ERSİN KORKUT KİMDİR?
Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 yılında Hakkâri'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır.
İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır.
2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan; Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır.
Acun Ilıcalı'dan o iddialara yalanlama!
'Survivor 2020' yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmının, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a geleceği iddia edilmişti.
Konuyla ilgili iddialara Twitter hesabından yanıt veren Acun Ilıcalı, şunları dile getirdi:
"Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı..."
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Malikane, 70'ler partisi ve sirk ödülünü kazanan hangi takımdı? Survivor ödül oyununda kazananı bu akşam bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı ve adeta kıyasıya mücadele etti. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara Sercan ve Berkan kaldı. Berkan nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dokunulmazlık oyunu kaybeden ünlüler takımı; ada konseyinde birer isim yazdı. Açılan sandıktan çıkan isimler ise Mert ve Elif'in olurken öte yandan Mert'in ismi 4 kere, Elif'in ismi ise 2 kez yazılmıştı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, 2. eleme adayı oldu. Bu akşam yeni isimler de çıkacak ve SMS puanlamasına göre en düşük oyu alan Survivor yarışmasına veda edecek.
SURVİVOR MERT KİMDİR?
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.
Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.
2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.
2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.
2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.
Filmleri ve Dizileri:
2015 - Aşk Yeniden (Ertan) (TV Dizisi) 2015
2013 - Bizim Okul (Murat) (TV Dizisi)
2012 - Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)
2011 - Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi) (TV Filmi)
2011 - Kız Annesi (Yalçın) (TV Dizisi)
2008 - Görgüsüzler (Yılmaz) (TV Dizisi)
2007 - Oyun Bitti (Murat) (TV Dizisi)
2006 - Rüyalarda Buluşuruz (Murat) (TV Dizisi)
2005 - Nehir (TV Dizisi)
2005 - Asla Unutma (Salih) (TV Dizisi)