Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli, evli mi?

Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler mücadelesinde haftalar ilerledikçe mücadeleler de sertleşmeye başladı. İzleyiciler de yarışmacıları merak etmeye devam ediyor. Merak edilen isimlerden birisi de Elif Yıldırım Gören oldu. Peki; Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte dikkat çeken yarışmacıyla ilgili bilgiler!

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.