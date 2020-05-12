SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor finaliyle ilgili net bir kararımız yok. Ancak finali Türkiye'de yapacağımızı umuyorum. Hayal ettiğimiz bir final olmayabilir ama şartlara göre en iyisini yapmak istiyoruz. Temmuz ayının biraz daha ilerisinde olacak.

SURVİVOR BİTTİ Mİ?

Corona virüs salgınından önce 'Survivor' finalini Kıbrıs'ta yapan Ilıcalı, "Finali yüzde 90 ihtimalle Türkiye'de gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Seyirci açısından hayal ettiğimiz gibi olmayabilir. Şartlara göre en güzelini yapmak istiyoruz" demişti.

Yarışmanın akıbeti şu an için belirsiz. Yarışmanın devam edip etmeyeceğine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.