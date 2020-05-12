Koronavirüsle salgınıya mücadele kapsamında yurt dışında bulunan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar için harekete geçen Türkiye, bugüne kadar 110 ülkeden sayısız uçuş gerçekleştirdi. Bu bağlamda yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Acun Ilıcalı ve ekibi de Türkiye'ye dönüyor. Bu durum Survivor bitti mi? Survivor 2020 ne zaman bitecek? Sorularını akıllara getirdi. Corona virüs salgınından önce 'Survivor' finalini Kıbrıs'ta yapan Acun Ilıcalı, "Finali yüzde 90 ihtimalle Türkiye'de gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Seyirci açısından hayal ettiğimiz gibi olmayabilir. Şartlara göre en güzelini yapmak istiyoruz" demişti.
ACUN ILICALI VE EKİBİ İSTANBUL'A GELECEK
Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Ilıcalı ve ekibi de Türkiye'ye dönüyor. "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Ilıcalı ve ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak.
KYK YURDUNDA 14 GÜN MİSAFİR EDİLECEKLER
Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.
Ilıcalı, beraberindeki 110 kişiyle karantina süresince İstanbul'daki KYK yurdunda, aynı uçakla dönecek 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor finaliyle ilgili net bir kararımız yok. Ancak finali Türkiye'de yapacağımızı umuyorum. Hayal ettiğimiz bir final olmayabilir ama şartlara göre en iyisini yapmak istiyoruz. Temmuz ayının biraz daha ilerisinde olacak.
SURVİVOR BİTTİ Mİ?
Corona virüs salgınından önce 'Survivor' finalini Kıbrıs'ta yapan Ilıcalı, "Finali yüzde 90 ihtimalle Türkiye'de gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Seyirci açısından hayal ettiğimiz gibi olmayabilir. Şartlara göre en güzelini yapmak istiyoruz" demişti.
Yarışmanın akıbeti şu an için belirsiz. Yarışmanın devam edip etmeyeceğine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Malikane, 70'ler partisi ve sirk ödülünü kazanan hangi takımdı? Survivor ödül oyununda kazananı bu akşam bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı ve adeta kıyasıya mücadele etti. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara Sercan ve Berkan kaldı. Berkan nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dokunulmazlık oyunu kaybeden ünlüler takımı; ada konseyinde birer isim yazdı. Açılan sandıktan çıkan isimler ise Mert ve Elif'in olurken öte yandan Mert'in ismi 4 kere, Elif'in ismi ise 2 kez yazılmıştı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, 2. eleme adayı oldu. Bu akşam yeni isimler de çıkacak ve SMS puanlamasına göre en düşük oyu alan Survivor yarışmasına veda edecek.
ACUN ILICALI KİMDİR?
Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Ergün müteahhitlik işiyle uğraşıyordu. Annesi İlknur ise kooperatifler il müdürüydü. Ilıcalı, ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlkokulu'nda tamamladı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ancak okulu bitiremedi. Daha sonra Bodrum'a giderken geçirdiği bir trafik kazası sonucu annesini ve babasını kaybetti. Bu dönemde büyük bir travma yaşadı. 1994 yılında da Bağdat caddesinde ağır bir motosiklet kazası geçirdi. Kazada sol kolu kırılan Ilıcalı, arkasında oturan arkadaşını da kaybetti. Ailesinden kalan mirası da iki yıl içerisinde tüketti. Daha sonra Bağdat caddesine bir kot dükkanı açmıştır. Fakat kısa bir sürenin ardından zarar ederek batmıştır.
Show TV'ye girişi
Acun Ilıcalı, Esat isminde bir arkadaşıyla birlikte hava alanınına giderken Show Tv binasını görmüştür. Burada çocukluk arkadaşı olan Göktuğ Sevinçli'nin çalıştığını öğrenince televizyona gelerek İlker Yasin'i ziyaret etmiştir. Daha sonra aldığı teklif üzerine spor muhabiri olarak işe başlamıştır. Bu dönemde Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen Beşiktaş muhabirliği yapmak zorunda kalmıştır. 2002 yılında da "Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programını sunmaya başlamıştır. 2004 senesinde de "Acun Medya" isimli şirketi kurmuştur. Daha sonra Fear Factor, Var mısın Yok musun, Survivor Türkiye, Söyle Söyleyebilirsen, Yok Böyle Dans ve O Ses Türkiye gibi programların sunuculuğunu üstlenmiştir.
Star TV'ye geçişi
Acun Ilıcalı, 2013 yılında Show Tv'den ayrılarak Star TV'ye geçmiştir. Bu dönemde Sekiz.com ve acunn.com isimli internet sitelerini kurmuştur. Bunun yanında Shop90 isimli televizyon kanalına %40 oranla ortak olmuştur. Daha sonra Doğuş Yayın Grubu ortaklığında "Tv8" kanalını (%70 sahibi) satın almıştır. 2014 yılında da Star TV'den ayrılmıştır.
Tv8 hayatı
Yayın hayatını Tv8'de sürdüren Acun Ilıcalı, Ninja Warrior Türkiye, Para Bende, Hülya Avşar Show, Arda'nın Mutfağı, Aileler Yarışıyor, Ver Fırına, Kel Alaka, Akademi, Ütopya, Rising Star Türkiye, İşte Benim Stilim ve 3 Adam gibi programları kanalında yayınladı. 2016 yılında da "İşte Benim Stilim Ünlüler" adlı yarışma programının yapımcılığını yapmaya başladı. 7 Ekim 2016 tarihinde de TV8,5 adlı spor kanalını kurdu. Öte yandan Ilıcalı, 2005 yılında ilk kez Türkiye'de vergi rekortmenleri arasına girmiştir. 2011 senesinde de ?2.836.191 gelir vergisi tahakkuk ederek listede 62. sıraya yükselmiştir.