Nisa Bölükbaşı, Survivor'da dikkat çeken yarışmacıların başında yer alıyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde Nisa Bölükbaşı kimdir sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İzleyiciler özellikler yarışmacıların yaşını, nereli olduğunu ve ne iş yaptığını merak ediyor. Peki, Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
ACUN ILICALI VE SURVİVOR EKİBİNİN BİR KISMI 14 MAYIS'TA DOMİNİK'TEN TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR
Program çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi, THY'ye ait uçakla İstanbul'a döndükten sonra Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta 14 gün gözetim altında tutulacak.
"Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a gelecek ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinada tutulacak.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt dışında bulunan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşları için harekete geçen Türkiye, bugüne kadar 110 ülkeden sayısız uçuş gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu ise sürüyor.
ILICALI VE EKİBİ İSTANBUL'A GELECEK
Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Ilıcalı ve ekibi de Türkiye'ye dönüyor. "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Ilıcalı ve ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak.
KYK YURDUNDA 14 GÜN MİSAFİR EDİLECEKLER
Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.
Ilıcalı, beraberindeki 110 kişiyle karantina süresince İstanbul'daki KYK yurdunda, aynı uçakla dönecek 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek.