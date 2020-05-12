Survivor bitti mi? 2020 Survivor iptal mi edildi? Survivor’da Türkiye’ye dönüş kararı!

2020 Survivor bitti mi? Survivor iptal mi edildi? Dominik'te devam eden Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'ye dönüş kararı alınması izleyenlerde şok etkisi yarattı. Bu gelişmenin ardından Survivor bitti mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi, Dominik'ten yapılacak tahliye uçuşuyla Türkiye'ye dönecek. Ekip 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Bu nedenle yarışmanın izleyicileri Survivor iptal mi edildi sorusunun cevabını araştırıyor.
EKİP TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR
"Survivor 2020" yarışmasının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Ilıcalı ve ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak.
Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı, KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.
Acun Ilıcalı, beraberindeki 110 kişiyle karantina süresince İstanbul'daki KYK yurdunda, aynı uçakla dönecek 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek.
SURVİVOR BİTTİ Mİ?
Corona virüs salgınından önce 'Survivor' finalini Kıbrıs'ta yapan Ilıcalı, "Finali yüzde 90 ihtimalle Türkiye'de gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Seyirci açısından hayal ettiğimiz gibi olmayabilir. Şartlara göre en güzelini yapmak istiyoruz" demişti.
Yarışmanın akıbeti şu an için belirsiz. Yarışmanın devam edip etmeyeceğine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Malikane, 70'ler partisi ve sirk ödülünü kazanan hangi takımdı? Survivor ödül oyununda kazananı bu akşam bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı ve adeta kıyasıya mücadele etti. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara Sercan ve Berkan kaldı. Berkan nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dokunulmazlık oyunu kaybeden ünlüler takımı; ada konseyinde birer isim yazdı. Açılan sandıktan çıkan isimler ise Mert ve Elif'in olurken öte yandan Mert'in ismi 4 kere, Elif'in ismi ise 2 kez yazılmıştı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, 2. eleme adayı oldu. Bu akşam yeni isimler de çıkacak ve SMS puanlamasına göre en düşük oyu alan Survivor yarışmasına veda edecek.