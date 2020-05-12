"ÜZERİME YÜRÜDÜĞÜ ANDA O KADAR KORKUYORDUM Kİ KENDİMİ ODAYA KİLİTLİYORDUM"



Sevcan Yaşar, 4 Mayıs'ta ilişkisini sonlandırıp, eşyalarını toplarken ilk defa şiddete maruz kalmamış. Daha önce de birçok defa Midyat'ın psikolojik ve fiziksel şiddetine uğrayan Yaşar, olay basına yansımasın diye susmuş. Bir kadın için ne kadar acı bir durum! Susmamak gerekiyor, yoksa aynı şeyin bu sefer daha da şiddetlisini yaşıyorsun. Öyle de olmuş zaten. Yaşar, yakın çevresine "Onun sözlü ve fiziksel şiddetine artık daha fazla dayanamadığım için ayrılmak istedim. 4 Mayıs'ta da bu isteğimi söyleyip, eşyalarımı toplarken şiddete uğradım" demiş. Daha önce de Midyat'ın kendisine saldırdığını söyleyen ünlü oyuncu, "Üzerime yürüdüğü anda o kadar korkuyordum ki kendimi odaya kilitliyordum" demiş.

Olay günü de benzer bir şiddete maruz kalacağını anlayınca Yaşar, kendini banyoya kilitlemiş. Ve 155'i aramış. Polisi aradığını duyan Midyat da kapıyı kırmış.



Kapı Sevcan Yaşar'ın üstüne düşmüş. Yüzü dahil tüm vücudu hasar alan Yaşar, evden çıkmaya çalışırken Midyat hızını alamayıp Yaşar'ı tekmelemiş, kolundan sürükleyerek kapının önüne atmış. Öyle şiddetli sürüklemiş ki, Yaşar'ın kolunda kas yırtığı oluşmuş. Bu, darp raporunda ayrıntılı şekilde mevcut. Kapıcı da duymuş sesleri ve darp edilmiş halde Yaşar'ı kapının önünde yerde bulmuş. Yaşar, daha sonra caddeye çıkıp polisin gelmesini beklemiş.