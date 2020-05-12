Sabah Günaydın Köşe Yazarı Tuba Kalçık'a konuşan Sevcan Yaşar yaşadığı zor günlerden bahsetti. Sevcan Yaşar daha önce de Sermiyan Midyat tarafından şiddete maruz kaldığını ama hep sustuğunu dile getirdi. Karakola giderek şikayetçi olan Sevcan Yaşar'ın kim olduğu, yaşı, nereli olduğu gibi merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Yaşadığı şiddete dair sözlerini de haberimizde sizler için derledik.
"ÜZERİME YÜRÜDÜĞÜ ANDA O KADAR KORKUYORDUM Kİ KENDİMİ ODAYA KİLİTLİYORDUM"
Sevcan Yaşar, 4 Mayıs'ta ilişkisini sonlandırıp, eşyalarını toplarken ilk defa şiddete maruz kalmamış. Daha önce de birçok defa Midyat'ın psikolojik ve fiziksel şiddetine uğrayan Yaşar, olay basına yansımasın diye susmuş. Bir kadın için ne kadar acı bir durum! Susmamak gerekiyor, yoksa aynı şeyin bu sefer daha da şiddetlisini yaşıyorsun. Öyle de olmuş zaten. Yaşar, yakın çevresine "Onun sözlü ve fiziksel şiddetine artık daha fazla dayanamadığım için ayrılmak istedim. 4 Mayıs'ta da bu isteğimi söyleyip, eşyalarımı toplarken şiddete uğradım" demiş. Daha önce de Midyat'ın kendisine saldırdığını söyleyen ünlü oyuncu, "Üzerime yürüdüğü anda o kadar korkuyordum ki kendimi odaya kilitliyordum" demiş.
Olay günü de benzer bir şiddete maruz kalacağını anlayınca Yaşar, kendini banyoya kilitlemiş. Ve 155'i aramış. Polisi aradığını duyan Midyat da kapıyı kırmış.
Kapı Sevcan Yaşar'ın üstüne düşmüş. Yüzü dahil tüm vücudu hasar alan Yaşar, evden çıkmaya çalışırken Midyat hızını alamayıp Yaşar'ı tekmelemiş, kolundan sürükleyerek kapının önüne atmış. Öyle şiddetli sürüklemiş ki, Yaşar'ın kolunda kas yırtığı oluşmuş. Bu, darp raporunda ayrıntılı şekilde mevcut. Kapıcı da duymuş sesleri ve darp edilmiş halde Yaşar'ı kapının önünde yerde bulmuş. Yaşar, daha sonra caddeye çıkıp polisin gelmesini beklemiş.
SEVCAN YAŞAR KİMDİR?
Sevcan Yaşar 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldikten sonra 23. Miss Model Of Turkey yarışmasında birinci olan Sevcan Yaşar, Çin'de düzenlenen Miss Model Of World'de de birinciliği kimseye kaptırmadı. İstanbul'a yerleştikten sonra oyunculuk eğitimi almaya başlayan Sevcan Yaşar TV ekranında ilk oyunculuk deneyimini Kaayıp Şehir adlı dizi ile yaşadı. Daha sonra Böyle Bitmesin, Aramızda Kalsın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bahtiyar Ölmez ve Erkenci Kuş dizilerinde rol alan Sevcan Yaşar kendisi gibi oyuncu olan Sermiyan Midyat ile aşk yaşamaya başladı.
SEVCAN YAŞAR DİZİLERİ
Kayıp Şehir
Böyle Bitmesin - Sevda
Aramızda Kalsın - Nehir
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Esra Boran
Bahtiyar Ölmez - Nisan Ölmez