Selin Ciğerci erkek hali nasıldı? Selin Ciğerci gerçek adı nedir?

Magazin dünyasının gündemden düşmeyen ismi Selin Ciğerci, ameliyatla kadın olduğundan bu yana hayatı araştırılan kişiler arasında yer alıyor. Armağan Çağlayan'ın Youtube programı Gör Beni'ye katılarak yaşamına dair samimi açıklamalarda bulunan Selin Ciğerci, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Selin Ciğerci babasıyla yaşadıklarından da bahsederken duygusal anlar yaşadı, gerçek adını da söylemekten çekinmedi.
"AYNADA KENDİ GÖRÜNTÜMLE KAVGA EDİYORDUM"
"O dönem aynada kendim görüntümle kavga ediyordum, zor şeyler yaşıyordum. Sonrasında babam beni 'evin bereketini kaçırıyorsun' deyip evden kovdu. Bende Taksim Harbiye'de yine cinsiyet değiştirmiş olan bir arkadaşımın yanına gittim bir süre orada kaldım ve onlar ne iş yapıyorsa ben de yaptım. Tam 5 yıl ailemi görmedim. Tabi psikolojim falan kalmadı o arada. Sonra kardeşim beni gelip aldı, bana ev tuttu"
"BABAMIN BANA ATTIĞI BAKIŞI UNUTAMIYORUM"
Armağan Çağlayan'ın "Peki babanla nasıl barıştın?" sorusu karşısında gözyaşlarını tutmakta zorlanan Ciğerci, şöyle konuştu:
"Erkek kardeşimin eşi vesile oldu bu duruma. Babamı da çağırdı ve ben yıllar sonra evime gittim. Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum. Üzerimde bir eşofman takımı vardı, mini etek falan giymemiştim. Bana, 'bunun için mi beş yıl beni görmedin' dedi. Yanlış anlaşılmasın ben babamı çok seviyorum. Ona da çok düşkünüm. Anlıyorum onu da kolay değil böyle bir şey"
SELİN CİĞERCİ KİMDİR?
Aynı zamanda sosyal medya fenomeni de olan Ciğerci, 1984 yılında dünyaya geldi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur. Selin Ciğerci'nin gerçek adı Okan'dır.
Zeytinburnu'nda büyüyen şarkıcı Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause'nin sunduğu yarışma programı Wipeout'a katıldı. Birçok ünlü isim ile yakın arkadaş olan Ciğerci, 2018 Haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkardı, şarkıya Ebru Polat da eşlik etti. 2019 yaz aylarında ''Hikaye'' isimli şarkısına klip çekmişti. Ciğerci, ''Selinbeauty'' adında kendi kozmetik markasını yarattı. Futbolcu Gökhan Çıra ile 2019 Ekim ayında nikah masasına oturdu.