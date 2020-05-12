Selin Ciğerci erkek hali nasıldı? Selin Ciğerci gerçek adı nedir?

"AYNADA KENDİ GÖRÜNTÜMLE KAVGA EDİYORDUM"



"O dönem aynada kendim görüntümle kavga ediyordum, zor şeyler yaşıyordum. Sonrasında babam beni 'evin bereketini kaçırıyorsun' deyip evden kovdu. Bende Taksim Harbiye'de yine cinsiyet değiştirmiş olan bir arkadaşımın yanına gittim bir süre orada kaldım ve onlar ne iş yapıyorsa ben de yaptım. Tam 5 yıl ailemi görmedim. Tabi psikolojim falan kalmadı o arada. Sonra kardeşim beni gelip aldı, bana ev tuttu"



"BABAMIN BANA ATTIĞI BAKIŞI UNUTAMIYORUM"



Armağan Çağlayan'ın "Peki babanla nasıl barıştın?" sorusu karşısında gözyaşlarını tutmakta zorlanan Ciğerci, şöyle konuştu:

"Erkek kardeşimin eşi vesile oldu bu duruma. Babamı da çağırdı ve ben yıllar sonra evime gittim. Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum. Üzerimde bir eşofman takımı vardı, mini etek falan giymemiştim. Bana, 'bunun için mi beş yıl beni görmedin' dedi. Yanlış anlaşılmasın ben babamı çok seviyorum. Ona da çok düşkünüm. Anlıyorum onu da kolay değil böyle bir şey"