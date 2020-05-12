Heyecanın doruğa ulaştığı Survivor yarışması gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Her iki takım da birbirinden başarılı performanslarını sergiliyor ve oyunları alabilmek için büyük mücadele veriyor. Survivor'da dün akşamki ödül çok büyüktü ve onu alabilmek için yarışmacılar en iyi hızlarıyla en iyi performanslarını gösterdi. Survivor ödül oyununun kazananı ne yazık ki sadece tek bir takım olacaktı, peki şanslı takım hangisi oldu? Survivor'da bu hafta eleme adayları kimlerdi, adaya kim veda edecek? İşte merak edilenler…
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Malikane, 70'ler partisi ve sirk ödülünü kazanan hangi takımdı? Survivor ödül oyununda kazananı bu akşam bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı ve adeta kıyasıya mücadele etti. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara Sercan ve Berkan kaldı. Berkan nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dokunulmazlık oyunu kaybeden ünlüler takımı; ada konseyinde birer isim yazdı. Açılan sandıktan çıkan isimler ise Mert ve Elif'in olurken öte yandan Mert'in ismi 4 kere, Elif'in ismi ise 2 kez yazılmıştı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, 2. eleme adayı oldu. Bu akşam yeni isimler de çıkacak ve SMS puanlamasına göre en düşük oyu alan Survivor yarışmasına veda edecek.
SURVİVOR BERKAN KİMDİR?
Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.
Survivor 2020 Ünlüler takımında yer aldıktan sonra birleşme ardından bireysel olarak mücadele edecek olan Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Sık sık okul değiştiren Berkan, bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor. 7 yaşında futbola başlayan Berkan Karabulut, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.