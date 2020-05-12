Doğum gününde Esra Erol'a büyük sürpriz! Çok konuşulacak o anları sakın kaçırmayın! Bugüne kadar hiç görmediği babasını aramak için geldi, Türkiye Uğurcan için Tek yürek oldu! O ağladı, ekranları başındaki izleyici ağladı! Bugün büyük gün! Uğurcan'ın annesi Nargüzel Celepoğlu Esra Erol'da canlı yayınında gerçekleri anlatıyor! Hepsi ve daha fazlası 12 Mayıs Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

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Cennet Karataş 17 Ocak tarihinde iki evladı ve eşini bırakarak evi terk etti! Eşinin kendisini cimrilik ile suçladığını ileri süren Doğan Karataş'tan şok sözler! Cimrilik bir yuvanın sonunu mu getirdi? Cennet Karataş'tan canlı yayında olay yaratan sözler! Milyonlar nefesini tuttu, Doğan ve Cennet'i izledi! Karı - koca stüdyoda karşı karşıya gelecek!

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Böyle vicdansızlık görülmedi! 27 yıllık yuvasını yıktı, %70 zihinsel engelli oğlunu bırakıp internetten tanıştığı Tuncay Şevik'e kaçtı! Yüksel Küçük, 27 yıllık eşi Fatma Küçük'ün Kasım ayında da evden kaçtığını ileri sürdü. "Ben beni anlayan birine, sevdiğime gidiyorum" yazan bir not bırakarak 10 Mart tarihinde evden kaçtığı iddia edilen Fatma Küçük, Esra Erol'da canlı yayınında!