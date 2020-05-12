Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo bu akşam var mı yok mu? 12 Mayıs Show TV yayın akışı dizi takipçileri tarafından sorgulanıyor. Her hafta Salı akşamı yayınlanan Ramo dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere salgın hastalık tehlikesinden dolayı dizi çekimleri durdurulmuştu. Peki, Ramo bu akşam var mı yok mu?
RAMO BU AKŞAM VAR MI?
Show TV dizisi Ramo bu akşam ekranlara gelmeyecek. Güldür Güldür Show isimli programın tekrar bölümü yayınlanacak.
RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Show TV'den veya dizinin yapımcı şirketinden yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.
Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır.