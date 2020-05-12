Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo bu akşam var mı yok mu? 12 Mayıs Show TV yayın akışı dizi takipçileri tarafından sorgulanıyor. Her hafta Salı akşamı yayınlanan Ramo dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere salgın hastalık tehlikesinden dolayı dizi çekimleri durdurulmuştu. Peki, Ramo bu akşam var mı yok mu?

RAMO BU AKŞAM VAR MI?

Show TV dizisi Ramo bu akşam ekranlara gelmeyecek. Güldür Güldür Show isimli programın tekrar bölümü yayınlanacak.