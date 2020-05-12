GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?



Kanal D'de hafta içi her gün 13:15'te yayınlanan programı bugün göremeyenler merak etmeye başladı. Gelinim Mutfakta'nın yayın saati değişti ve artık 13:45'te Kanal D'de izlenebilecek.



GELİNİM MUTFAKTA 12 MAYIS PUAN DURUMU



Gelinim Mutfak'ta günün en düşük puanını 5 puan ile Kıymet aldı. En düşük puanı alan ikinci gelin ise 13 puan ile Neslihan oldu.

Günün birincisi ise 18 puan ile Elif oldu ve çeyrek altını kaptı. Hatice ise 16 puan aldı.



GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?



Gelinim Mutfakta haftanın finalinde; günün en yüksek puanını Hatice alarak çeyrek altının sahibi oldu.

Haftanın en düşük puanını alan isim Güngör oldu. En düşük puanı alan Güngör ve kayınvalidesi yarışmaya veda ettiler.

Hatice, 64 puan ile haftayı birinci olarak tamamladı. Haftanın birincisi olan Hatice bileziklerin sahibi oldu.