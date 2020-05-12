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    • Magazin
    • 12.05.2020 16:26
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    • 12.05.2020 16:26
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    kim oldu? puan durumu

    Sevilen gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta her gün Kanal D ekranlarında Fatih Ürek’in sunuculuğuyla ekranlara geliyor. Kayınvalideler hangi yemeğin kime ait olduğunu bilmeden puan vererek günün ve haftanın birinci gelinini belirliyor. Kaynanalar ve gelinler arasında tartışmalar da rekabet de eksik olmuyor. Bugün eğlenceli anlar ve Hatice'nin kaynanasının kılık değiştirmesi de izleyicileri oldukça güldürdü.Peki puan durumu ne oldu, birinciliği kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 12 Mayıs

    Gelinim Mutfakta'da yine heyecan dolu bir gün yaşandı. Kıymet'in enginarı gecikti ve pişmemişti, bunun üzerine yarışmacılar da gergin anlar yaşadı. Gelinim Mutfakta 12 Mayıs puanlamasında günün en yüksek ve en düşük puanları belli oldu. Peki hangi gelin başarılı bir lezzet çıkardı, hangisinde durum tam tersi oldu? Gelinim Mutfakta 12 Mayıs Salı günü birinciliği göğüsleyerek çeyrek altını kapan isim kimdi?

    GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

    Kanal D'de hafta içi her gün 13:15'te yayınlanan programı bugün göremeyenler merak etmeye başladı. Gelinim Mutfakta'nın yayın saati değişti ve artık 13:45'te Kanal D'de izlenebilecek.

    GELİNİM MUTFAKTA 12 MAYIS PUAN DURUMU

    Gelinim Mutfak'ta günün en düşük puanını 5 puan ile Kıymet aldı. En düşük puanı alan ikinci gelin ise 13 puan ile Neslihan oldu.

    Günün birincisi ise 18 puan ile Elif oldu ve çeyrek altını kaptı. Hatice ise 16 puan aldı.

    GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde; günün en yüksek puanını Hatice alarak çeyrek altının sahibi oldu.
    Haftanın en düşük puanını alan isim Güngör oldu. En düşük puanı alan Güngör ve kayınvalidesi yarışmaya veda ettiler.
    Hatice, 64 puan ile haftayı birinci olarak tamamladı. Haftanın birincisi olan Hatice bileziklerin sahibi oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?

    1992 İstanbul doğumlu olan Hatice Karabulut, Gelinim Mutfakta yarışmasına 1. bölümden itibaren dahil olmuştu. Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 2012 yılında Hüseyin Karabulut'la hayatını birleştirmişti. Hüseyin- Hatice Karabulut çiftinin 4 yaşında İkranur ve 3 aylık İdil Erva adında 2 kız çocukları var.

    Gelinim Mutfakta'nın ilk bölümlerinde en popüler isimlerinden olurken ani bir kararla programı bırakan Hatice Karabulut ve kayınvalidesi Hüsniye Karabulut daha hırslı bir şekilde programa yeniden başladılar.
    Haberler Magazin Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 12 Mayıs puan durumu
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