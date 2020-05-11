Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Mayıs eleme adayı kim oldu?

Her hafta Cumartesi ve Pazar günleri oynanan dokunulmazlık oyunu Survivor finaline yaklaştıkça daha bir önem kazanıyor. Hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımı canla başla mücadele vererek kendilerinden birinin elenmemesi için büyük çaba sarf etti. Peki Survivor 10 Mayıs dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor ikinci eleme adayı hangi takımdan çıktı? Kimin ismi yazıldı? Acun Ilıcalı unutamayacağınız bir konsey diyerek hangi haberi verdi? İşte dün akşamki Survivor son bölümde yaşananlar…
SURVİVOR ADA KONSEYİNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI!
Acun Ilıcalı kötü haber vermedi, aksine yarışmacılara çok güzel bir jest yaptı. Anneler Günü'ne özel olarak yapılan sürprizde Ünlüler ve Gönüllüler takımının anneleri çocukları için özel bir video çekti. Bu video yarışmacılara izletildi. Her mesaj yarışmacılar tarafından alkışlanırken ada konseyinde bazı yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anların yaşandığı Survivor'da Gönüllüler ve Ünlüler annelerini görme heyecanı yaşadı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIMIN OLDU?
Dün akşam oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanırken Gönüllüler kaybetmiş ve Survivor Berkan Karabulut ismi potaya çıkmıştı.
Bugün oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı, Ünlüler takımı ise kaybetti
SURVİVOR 10 MAYIS ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor ikinci eleme adayı Ünlüler takımından Survivor Mert Öcal oldu.
SURVİVOR MERT KİMDİR?
Mert Öcal 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Modellik kariyeri ardından oyunculuk kariyerine adım atan Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde oynadı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.
2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.
2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.