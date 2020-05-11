Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Mayıs eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ADA KONSEYİNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI!

Acun Ilıcalı kötü haber vermedi, aksine yarışmacılara çok güzel bir jest yaptı. Anneler Günü'ne özel olarak yapılan sürprizde Ünlüler ve Gönüllüler takımının anneleri çocukları için özel bir video çekti. Bu video yarışmacılara izletildi. Her mesaj yarışmacılar tarafından alkışlanırken ada konseyinde bazı yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anların yaşandığı Survivor'da Gönüllüler ve Ünlüler annelerini görme heyecanı yaşadı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIMIN OLDU?



Dün akşam oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanırken Gönüllüler kaybetmiş ve Survivor Berkan Karabulut ismi potaya çıkmıştı.

Bugün oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı, Ünlüler takımı ise kaybetti



SURVİVOR 10 MAYIS ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor ikinci eleme adayı Ünlüler takımından Survivor Mert Öcal oldu.