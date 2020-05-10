SURVİVOR ADA KONSEYİNDE EVRİM VE BERKAN TARTIŞTI!



Survivor ilk eleme adayı Berkan oldu. Adının çıktığına şaşırdığını söyleyen Berkan, "Beklemiyordum. Herkes için hayırlı olsun, umarım gitmem" dedi.



Evrim ise bu durumn sürpriz olmadığından bahsederek: "Yasin bir ricada bulundu ama herkes evet derse olur dedik. Eğer öyle olursa ben de kendi düşünceme devam ederim dedim. Adının çıkması olağan bir şeydi, sürpriz falan olmadı. Adı çıkmasaydı sürpriz olurdu" diye konuştu.



Gerilim devam ederken Evrim, "Ben artık şiştim patlayacağım. Berkan'ın samimi olduğunu düşünmüyorum. Oyunda konuşuyoruz, vakit geçiriyoruz. Bizi motive ediyor ama adaya gidiyoruz hiç konuşmuyoruz. Asıl ben onun samimi olmadığını düşünüyorum. Hani denir ya daldan dala daldan dala diye. Çözemediğimiz, onu konumlandıramadığımız şeyler var. Ben o yüzden Berkan'ı yazdım. Biz adada seninle kaç kere konuştuk" dedi.



Evrim'e cevap veren Berkan, "Samimiyet dediği şey daha farklı bir durum. Ama ben adada Evrim'le bir şey paylaşmak istemiyor olabilir. Ama onu oyunda motive ederim çünkü galibiyet istiyorumdur. Beni bilen biliyor herkes için hayırlı olsun" dedi.