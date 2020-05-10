Survivor Gönüllüler takımında yarışan Evrim Keklik en çok merak edilen yarışmacılardan biri. Yasin ile yaşadıkları gerilimlere bu kez Berkan eklendi. Dün dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler ada konseyinde isim yazmak zorunda kaldı. En çok Berkan'ın ismi yazılırken Evrim ile Berkan tartışması da gündeme oturdu. Bu geliime üzerine Survivor Evrim Keklik'in kaç yaşında, nereli, evli olup olmadığı gibi sorular araştırılmaya başlandı.
SURVİVOR ADA KONSEYİNDE EVRİM VE BERKAN TARTIŞTI!
Survivor ilk eleme adayı Berkan oldu. Adının çıktığına şaşırdığını söyleyen Berkan, "Beklemiyordum. Herkes için hayırlı olsun, umarım gitmem" dedi.
Evrim ise bu durumn sürpriz olmadığından bahsederek: "Yasin bir ricada bulundu ama herkes evet derse olur dedik. Eğer öyle olursa ben de kendi düşünceme devam ederim dedim. Adının çıkması olağan bir şeydi, sürpriz falan olmadı. Adı çıkmasaydı sürpriz olurdu" diye konuştu.
Gerilim devam ederken Evrim, "Ben artık şiştim patlayacağım. Berkan'ın samimi olduğunu düşünmüyorum. Oyunda konuşuyoruz, vakit geçiriyoruz. Bizi motive ediyor ama adaya gidiyoruz hiç konuşmuyoruz. Asıl ben onun samimi olmadığını düşünüyorum. Hani denir ya daldan dala daldan dala diye. Çözemediğimiz, onu konumlandıramadığımız şeyler var. Ben o yüzden Berkan'ı yazdım. Biz adada seninle kaç kere konuştuk" dedi.
Evrim'e cevap veren Berkan, "Samimiyet dediği şey daha farklı bir durum. Ama ben adada Evrim'le bir şey paylaşmak istemiyor olabilir. Ama onu oyunda motive ederim çünkü galibiyet istiyorumdur. Beni bilen biliyor herkes için hayırlı olsun" dedi.
SURVİVOR YARIŞMACISI EVRİM KEKLİK KİMDİR?
"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim
Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.
1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.