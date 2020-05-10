Survivor 10 Mayıs ada konseyinde izleyenleri şoke eden gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda Acun Ilıcalı bu akşam tarihi bir konsey olacak dedikten sonra vermiş olduğu haberin ardından Evrim gözyaşlarına boğulurken tanıtım fragmanında Ersin ve diğer yarışmacıların üzüldüğünü görüyoruz. 10 Mayıs da Survıvor da konsey de üzücü haber nedir? 10 Mayıs Survivor konseyde Acun Ilıcalı ne dedi? Survivor 72. bölüm tanıtımında herkesin ada konseyinde ağlaması merak uyandırdı. Büyük ihtimalle Ersin Korku'un köpeğininin öldüğü haber verilmiştir diye tahmin edilse de gerçeğin ne olduğu yeni bölümde belli olacak.
10 MAYIS SURVİVOR HERKES NEDEN AĞLIYOR?
TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı Survivor 2020'nin 72. bölüm konsey toplantısında ünlüler takımı ve gönüllüler takımı yarışmacıları Anneler Gününde annelerinden gelen mesajlarla duygusal anlar yaşadı.
2. eleme adayının belli olacağı Survivor yeni bölümü merakla bekleniyor.
Survivor 2020 71. yeni bölümde çok gergin bir ada konseyi yaşandı. Survivor'da iki takım, gün içinde dokunulmazlığı kazanmak için inanılmaz bir efor sarf etti. Takımlar arasında ve iki takımın kendi içinde tartışmalar yaşandı, tansiyon yükseldi. Mücadele sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takımı ise ada konseyinde zor zamanlar bekliyordu. Ada oylaması sonucunda adı en çok yazılan isim eleme adayı oldu. 9 Mayıs 2020 Survivor'da ada konseyinde yaşananlar ve haftanın ilk eleme adayı…
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK VE ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler, nefes kesen bir erzak – dokunulmazlık oyunu oynadı. Kazanan takım, haftalık erzak paketini kazanacak ve akşama eleme adayı çıkarmayacaktı. Uzun ve zorlu parkurda yarışan iki takımı da puzzle kısmı epey zorladı. Yasin'in Evrim'e bağırması sonrasında oyundan ihraç edildi. Oyuni iki takım arasında inanılmaz bir rekabete sahne oldu. Yarışmacılar, varlarını yoklarını dokunulmazlığı ve erzağı kazanmak için ortaya koydu. Skor 9-8 iken Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Evrim karşı karşıya geldi. Evrim, rakibinin puzzle'da vakit kaybetmesini atışlarda değerlendiremedi. Aycan, iki atışı tam yaparak skoru 10-8 yaptı. Böylece Ünlüler takımı, Survivor'da erzak ve dokunulmazlık oyununu kazandı.
SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu yüzden Gönüllüler takımı için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Survivor izleyicileri, yarışmadan elenmesini istemediği yarışmacılar için SMS atarak destek verdiler. Sonrasında ise Gönüllüler takımından ada oylamasına gidildi. Herkes, eleme adayı olmasını istediği arkadaşının ismini yazdı. Gönüllüler takımında eleme adayı olarak yazılan isimler; Ardahan, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da ilk eleme adayı oldu.
SURVİVOR YARIŞMACISI KORONA MI OLDU?
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Yarışmanın ilk haftalarında elenen Karabudak, ebelik mesleğine geri dönmüştü. Bu sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Makbule Karabudak Survivor 2020 yarışmasında gönüllüler takımında yer alıyordu. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü.
Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; 'Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, 'her şeyde vardır bir hayır' diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın.
Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri döndü. Hastaların yardımına koşan Makbule Karabudak, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür eden Karabudak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Acun Ilıcalı'nın bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılara Makbule'nin koronavirüse yakalandığını açıklayacağı iddia edildi.
Ilıcalı'nın 'Survivor'da bu sezon aklınızda kalan bir konsey olacak bu, bir haber vereceğim' sözleri üzerine yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekti.
SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu yüzden Gönüllüler takımı için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Survivor izleyicileri, yarışmadan elenmesini istemediği yarışmacılar için SMS atarak destek verdiler. Sonrasında ise Gönüllüler takımından ada oylamasına gidildi. Herkes, eleme adayı olmasını istediği arkadaşının ismini yazdı. Gönüllüler takımında eleme adayı olarak yazılan isimler; Ardahan, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da ilk eleme adayı oldu.
SURVİVOR YARIŞMACISI EVRİM KEKLİK KİMDİR?
"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına
2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım. 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.