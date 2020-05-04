ATV ekranlarında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru' programına video gönderen bir mezarcının anlattıkları ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

"YILAN ORAYA KISILIP ÖLMÜŞ

"30 yıldır mezarcı olduğunu belirten vatandaş, bir gün mezar yaparken büyük bir yılan gördüğünü belirterek "Mezarın yarısına kadar girmişti. Oraya kısılmış ölmüş. Deliği biraz genişleterek yılanı çıkarttım. O esnada mezardaki kadının kefenini de gördüm. Öldüğü 5 sene olmasına rağmen kefeni bembeyaz, tahtaları bile çürümemiş. Onu görünce çok duygulandım ve mezar başında uzun süre ağladım" dedi.

"ABDESTSİZ YERE BASMAZMIŞ"

Bu olaydan sonra kadınla ilgili detaylı bir araştırma yaptığını belirten mezarcı, "Kadın, abdestsiz yere basmazmış. Kocasının önünü kesinlikle kesmezmiş. Elinden geldiğince de fakir fukaraya yardım etmiş" şeklinde konuştu.

ATV ekranlarında bir Ramazan ayı klasiği olan Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Özel Programları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ramazan ayının ilk gününde Nihat Hatipoğlu ile İftar programı izleyicisiyle buluştu. Hatipoğlu, ilk programında "Oruç tutmamayı mübah kılan durumlar nelerdir? Namaz kılmayanlar oruç tutabilirler mi?" sorularını yanıtladı.

ORUCA NASIL NİYET EDİLMELİ

Nihat Hatipoğlu programda; "Oruca nasıl niyet edilmelidir? Tek bir niyetle 30 gün oruç tutulur mu?" sorularını da yanıtladı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun, 24 Nisan 2020 Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında sorulara verdiği yanıt.

NİHAT HATİPOĞLU PROGRAMLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Nihat Hatipoğlu ile İftar Özel: 19.30

Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel: 02.00