Özge Yağız ayrılınca Yemin devam edecek mi? Yemin dizisinin hayranları Özge Yağız yüzünden isyanda!

YEMİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?



Reyhan her şeyden habersiz bir şekilde ameliyata alınmır. Baygın Reyhan'ın peşinden, Emir verdiği zor karardan ötürü pişmanlık duyar. Zaman git gide daralmaktadır. Hata yaptığını düşünen Emir son anda fikir değiştirir ve ameliyatı durdurmak için harekete geçer. Emir yetişip ameliyatı durdurabilecek mi, yoksa her şey için artık çok mu geçtir? Narin, hasta Kemal'in bir an bile yanından ayrılmak istemez. Her zamanki gibi hastalığı ağır atlatan Kemal ise daha fazla tepkili kalamaz ve yavaş yavaş duvarlarını indirmeye başlar. Narin'i, Kemal'in başucunda sabahlamış halde gören Oya için işler hiç de iyi gitmemektedir. Oya bu saatten sonra çok daha radikal hamleler yapmaya hazırdır. Öte yandan akıllardaki asıl soru; Kemal iyileştiğinde içten içe memnun olduğu bu ilgiden sonra ne yapacak?