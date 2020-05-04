Özge Yağız ayrılınca Yemin devam edecek mi? Yemin dizisinin hayranları Özge Yağız yüzünden isyanda!

Yemin dizisinde "Reyhan" karakterini canlandıran Özge Yağız'ın diziden ayrılma haberinden sonra ortalık karıştı. 241.bölümü ile bu akşam ekrana gelecek olan Yemin dizisinin 2.sezon finalinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Herkes mutlu bir son beklese de izleyicileri kötü bir sezon bekliyor gibi görünüyor. Yemin dizisinin 3.sezonunun çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da Özge Yağız'ın diziden ayrılacağı kesinleşti. Güzel oyuncu Özge Yağız sosyal medya hesabından nasıl bir paylaşım yaptığını, neler söylediğini haberimizde bulabilirsiniz.
YEMİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Reyhan her şeyden habersiz bir şekilde ameliyata alınmır. Baygın Reyhan'ın peşinden, Emir verdiği zor karardan ötürü pişmanlık duyar. Zaman git gide daralmaktadır. Hata yaptığını düşünen Emir son anda fikir değiştirir ve ameliyatı durdurmak için harekete geçer. Emir yetişip ameliyatı durdurabilecek mi, yoksa her şey için artık çok mu geçtir? Narin, hasta Kemal'in bir an bile yanından ayrılmak istemez. Her zamanki gibi hastalığı ağır atlatan Kemal ise daha fazla tepkili kalamaz ve yavaş yavaş duvarlarını indirmeye başlar. Narin'i, Kemal'in başucunda sabahlamış halde gören Oya için işler hiç de iyi gitmemektedir. Oya bu saatten sonra çok daha radikal hamleler yapmaya hazırdır. Öte yandan akıllardaki asıl soru; Kemal iyileştiğinde içten içe memnun olduğu bu ilgiden sonra ne yapacak?
YEMİN DİZİSİ DEVAM EDECEK Mİ? ÖZGE YAĞIZ NEDEN AYRILDI?
"ANLAŞMAM BİTTİĞİ İÇİN AYRILIYORUM"
Özge Yağız: "Benim naif Reyhan'ım... İçine sayısız tecrübe sığdırdığım güzel bir yolun başlangıcıydın sen. Ağladın, güldün, heyecanlandın, sinirlendin, bağırdın ve her haline kucak açan bu güzel insanları kazandın. Yemin gibi bir yuvada yaşadın yollarının hep kesişmesini isteyeceğin insanlar, ekip arkadaşları kazandın. Evlerin kızı, yüreklerin dağlar kızı Reyhan'ı oldun. Çok şükür sevginizi, desteğinizi hissederek yine sizler için çok güzel işlerin içinde olmak ümidiyle yalnızca anlaşmam bittiği için ayrılıyorum. İyi kötü bütün yorumlarınızla öğrettiğiniz, öğrettirdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Hep var olun, var olun ki kusursuz olamasak bile sahip olduğumuz her kusurdan bir nebze arınalım. Gönlümüze su serpen sözünüzü, yok artık dedirten gücünüzü, dünyada ki bütün çirkinlikleri güzelleştiren gözünüzü, özünüzü, sizleri çok seviyorum. Nice kavuşmalarımız olsun, sürçülisan ettiysek affola..."
ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?
Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.
Özge Yağız'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)
2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)