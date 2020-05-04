Çocuk yaşta evlendirildi, yıllarca yapayalnız evlatlarına hasret ayakta durmaya çalıştı. 9 yaşından 14 yaşına kadar süren bir istismar, 14 yaşında yapılan zorla evlilik! Semra Hanım, yıllardır görmediği annesi Sebahat Hanım'a Esra Erol'da kavuştu. Türkiye Semra'yı konuşmaya devam edecek! Semra'nın, "Kızım Zeynep'i benden kaçırıyor" dediği Ali Erman ve ailesi Esra Erol'da canlı yayınında! Ali Erman'ın kardeşi, "Senin neler yaptığının hepimiz farkındayız. Ben ağabeyime nasıl diyeyim, 'Eşin başkalarıyla konuşuyor' diye. Çocuğun yerini bilmiyorum, bilsem dahi o çocuğun o kadına gitmesine izin vermem" dedi, ortalık karıştı. Esra Erol'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız,

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Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

Ziyade evladına kavuşabilecek mi? Efkan çocuğunu Ziyade'ye teslim edecek mi? Efkan Sağlam olayında son durum ne? Bir tarafta resmi nikahlı karısı, diğer tarafta çocuğunun annesi... Türkiye bu kavgaya kilitlendi! Ziyade evladına kavuştu ancak Efkan'ın sözleri herkesi şoke edecek!

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Bir gece vakti 3 çocuğunu ve eşini bırakıp terlikleriyle apar topar evi terk etti. 1 haftadır haber alınamayan Dilek Yazgan'a ne oldu? Dilek Yazgan kaçtı mı kaçırıldı mı? Tüm ailenin tanıdığı herkesi şoke edecek o isim Esra Erol'da!