Nihat Hatipoğlu corona virüs nedeniyle evinde kalan ailelere öneride bulundu: Evimizi cennete çevirelim!
Prof. Dr. Nihat Hatpioğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle evlerine kapanan ailelere önerilerde bulundu. "Evlerimizi cennete çevirelim" diyen Nihat Hatipoğlu, evde geçirdiğimiz bu süreçte 'Manevi dünyamıza neler katabiliriz?' sorusunun cevaplarını da sıraladı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun corona virüs nedeniyle evinde kalan ailelere önerileri...
Corona virüs nedeniyle evlerine kapanan ailelere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Evlerimizi cennete çevirelim" dedi. Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gazeteci arkadaşımız bütün dünyayı tedirgin eden, olağanüstü tedbirlere zorlayan yüz binlerce kişiye bulaşan ve on binlerce kişinin hayatına mâl olan virüsün büyüklüğünü merak etmiş, uzmanlar bu virüsün büyüklüğünü tarif etmişler. Bir milimetrenin milyonda biri kadar. Ancak elektron ve mikroskopla görülebiliyor. Ama dünyayı ne hale getirdiği malum...
Burada bütün çabalara rağmen insanoğlunun bir virüs karşısında yaşadığı çaresizliği gözlemliyoruz. Sağlıkçıların hem gayretlerini hem olağanüstü çabalarını, özverisini, gıpta ve dua ile izliyoruz. Uyarıları dinliyoruz. Ancak bu virüs dolayısıyla eve izole olan insanlar zaman geçtikçe sıkıntılar yaşamıyor değiller...