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Nihat Hatipoğlu corona virüs nedeniyle evinde kalan ailelere öneride bulundu: Evimizi cennete çevirelim!

Prof. Dr. Nihat Hatpioğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle evlerine kapanan ailelere önerilerde bulundu. "Evlerimizi cennete çevirelim" diyen Nihat Hatipoğlu, evde geçirdiğimiz bu süreçte 'Manevi dünyamıza neler katabiliriz?' sorusunun cevaplarını da sıraladı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun corona virüs nedeniyle evinde kalan ailelere önerileri...

08.04.2020 13:59 - Son Güncelleme: 08.04.2020 13:59
Nihat Hatipoğlu corona virüs nedeniyle evinde kalan ailelere öneride bulundu: Evimizi cennete çevirelim!

Corona virüs nedeniyle evlerine kapanan ailelere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Evlerimizi cennete çevirelim" dedi. Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gazeteci arkadaşımız bütün dünyayı tedirgin eden, olağanüstü tedbirlere zorlayan yüz binlerce kişiye bulaşan ve on binlerce kişinin hayatına mâl olan virüsün büyüklüğünü merak etmiş, uzmanlar bu virüsün büyüklüğünü tarif etmişler. Bir milimetrenin milyonda biri kadar. Ancak elektron ve mikroskopla görülebiliyor. Ama dünyayı ne hale getirdiği malum...

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Nihat Hatipoğlu corona virüs nedeniyle evinde kalan ailelere öneride bulundu: Evimizi cennete çevirelim!

Burada bütün çabalara rağmen insanoğlunun bir virüs karşısında yaşadığı çaresizliği gözlemliyoruz. Sağlıkçıların hem gayretlerini hem olağanüstü çabalarını, özverisini, gıpta ve dua ile izliyoruz. Uyarıları dinliyoruz. Ancak bu virüs dolayısıyla eve izole olan insanlar zaman geçtikçe sıkıntılar yaşamıyor değiller...

Nihat Hatipoğlu corona virüs nedeniyle evinde kalan ailelere öneride bulundu: Evimizi cennete çevirelim!

Yurt dışında boşanmalar çoğalıyor. Yer yer şiddet görülüyor. İsyan edenler, huzursuzluk çoğalıyor. Biz ise bu gönüllü karantina günlerini fırsata çevirmeliyiz bu günler aile fertleri arasında beraberliği, sevgiyi tetiklemelidir...

Nihat Hatipoğlu corona virüs nedeniyle evinde kalan ailelere öneride bulundu: Evimizi cennete çevirelim!

Dayanışmayı işler hale getirelim. Evde oturma vesilesi ile anne ve babalar evlatlarıyla yakınlaştılar. Karı-koca sohbet etmeye başladılar. Komşular birbirlerinin halini, hatırını, derdini sorar oldular. İyilik damarları kabardı.

Nihat Hatipoğlu corona virüs nedeniyle evinde kalan ailelere öneride bulundu: Evimizi cennete çevirelim!

Bir diğer açıdan hayatın nasıl ince bir ipe bağlı olduğunu müşahede etme imkânı buldular. Devasa güç ve imkânlara rağmen bir virüs karşısındaki çaresizliğimiz bundan sonra en azından helal ve haram, kul hakkı gibi noktalarda hassasiyetimizi yenilediyse bu bile büyük bir nimettir."

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