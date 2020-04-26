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    • Magazin
    • 26.04.2020 09:52
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    • 26.04.2020 10:03
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    ile İftar programına soru yağıyor! Yoğunluk nedeniyle Whatsapp hattı kilitlendi!

    ATV ekranlarında bir Ramazan ayı klasiği olan ile İftar ve Sahur Özel Programları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatipoğlu'nun ilk iftar programına ilgi yine büyüktü. Ekran başındakiler iftar öncesi Hatipoğlu'na 25 bin soru gönderdi. Yoğunluk nedeniyle WhatsApp hattı kilitlendi. Hatipoğlu, kendisine ulaşan soruları her zamanki samimiyeti ve sıcaklığıyla tek tek yanıtlamaya çaba gösterdi.

    Nihat Hatipoğlu ile İftar programına soru yağıyor! Yoğunluk nedeniyle Whatsapp hattı kilitlendi!

    BU YIL STÜDYODA
    ile Sahur ve İftar programları bu yıl farklı bir konseptte ekrana geliyor. Yıllardır Sultanahmet Meydanı'nda muazzam kalabalıklar eşliğinde yapılan iki program, bu yıl salgın nedeniyle stüdyodan gerçekleşiyor. Programa konuk alınmıyor, geçmiş yıllardaki görüntüler ekrana yansıtılıyor.

    TEK TEK YANITLIYOR
    Hatipoğlu'nun ilk iftar programına ilgi yine büyüktü. Ekran başındakiler iftar öncesi Hatipoğlu'na 25 bin soru gönderdi. Yoğunluk nedeniyle WhatsApp hattı kilitlendi. Hatipoğlu, kendisine ulaşan soruları her zamanki samimiyeti ve sıcaklığıyla tek tek yanıtlamaya çaba gösterdi.

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