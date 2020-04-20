ATV CANLI YAYIN İZLE! Esra Erol'da son dakika DNA testi sonucu! Cinsel istismara uğrayan genç kız...

Son dakika Esra Erol gelişmeleri! "23 yıllık eşim Ali'den 1.5 yıldır haber alamıyorum. Kocam Nazira Efsane'nin yanında olduğunu duydum" diyen Sultan Atçı Esra Erol'dan yardım istedi. Çocuklarıyla ilgilenmediğini, ailesini mağdur ettiğini iddia eden Sultan Hanım, canlı yayında eşiyle karşı karşıya geliyor. Esra Erol'da canlı yayınına çıkan Pınar Hanım, anlattıklarıyla herkesi şoke etti! Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de Atv ekranlarında olmaya devam ediyor.

Pınar Hanım "Sosyal medyadan tanıştığım Tolga'nın arkadaşı Mehmet'ten çocuk dünyaya getirdim, Mehmet'in sadece adını biliyorum ve onu bulmak istiyorum!" iddiasıyla Esra Erol'dan yardım istedi. Pınar Hanım'ın Tolga olarak tanıdığı Tarık Tilaver de yayına telefonla bağlandı ve hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Evli olduğunu ve çocuğu bulunduğunu anlatan Tarık Bey iddiaların sahibi genç kadının para karşılığında erkeklerle birlikte olduğunu söyledi.

ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE 20 NİSAN PAZARTESİ - TIKLA

Esra Erol canlı yayında DNA testi sonucu açıklanıyor! Pınar'ın bebeğinin babası Tarık Dilaver mi yoksa Mehmet mi?

ATV CANLI YAYIN

DOĞAN VE ZÜHRE KARŞI KARŞIYA!

Dolunay Taşkıran babası tarafından kaçırılıyor. Kim doğruyu söylüyor? Zühre mi Doğan mı? Zühre aylardır göremediği 2 yaşındaki çocuğuna kavuşabilecek mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Zühre Hanım nikahsız bir şekilde dünyaya getirdiği 2 yaşındaki oğlu Dolunay'ı bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Genç kadın, oğlunun babası Doğan Taşkıran tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Bulgaristan'da 4 çocuğu bulunduğunu ve onlarla görüşmediği belirten genç kadın dünkü yayında stüdyodakiler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Doğan Bey ve Zühre Hanım bugün canlı yayında kozlarını paylaştı.Taraflar karşılıklı birbirini suçladı. Zühre Hanım'ın nikahlı eşi Hüseyin Bey'in sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Hüseyin Bey, annesinin çocuğu sağlıklı beslemediğini söyledi. Doğan Bey, 6 kez uzaklaştırma kararı aldırıldığını belirtti. Taşkıran çocuğun bahane olduğunu Zühre Hanım'ın derdinin kendisiyle olduğunu öne sürdü.

Doğan Bey'in ilk karısının akrabası yayına bağlandı ve "Doğan karısını çok kötü dövdü, defalarca aldattı!" dedi.