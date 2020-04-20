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    • 20.04.2020 16:55
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Esra Erol'da son dakika DNA testi sonucu! Cinsel istismara uğrayan genç kız...

    Esra Erol'da son dakika DNA testi sonucu! Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 yaşındaki Pınar, "Yalnızca bir kez görüştüğüm Mehmet denen şahıs, 1 yaşındaki evladımın babasıdır" demişti ancak yaşanan son gelişmelerden sonra bebeğin babasının Tako lakaplı Tarık Dilaver olma ihtimali de ortaya çıktı! Pınar'ın bebeğinin babası Mehmet mi yoksa kendisini Tolga diye tanıtan Tarık Dilaver mi? Tarık'ın canlı yayında 'O zaman ben de olabilirim çocuğun babası' sözleri üzerine yapılan DNA testi sonucu, Esra Erol'da canlı yayınında açıklanıyor! Pınar'ın bebeğinin babası Tarık Dilaver mi? Esra Erol'da son dakika gelişmeleri için 20 Nisan Pazartesi Esra Erol'da canlı yayınını izleyebilir, gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz!

    ESRA EROL CANLI İZLE

    Son dakika Esra Erol gelişmeleri! "23 yıllık eşim Ali'den 1.5 yıldır haber alamıyorum. Kocam Nazira Efsane'nin yanında olduğunu duydum" diyen Sultan Atçı Esra Erol'dan yardım istedi. Çocuklarıyla ilgilenmediğini, ailesini mağdur ettiğini iddia eden Sultan Hanım, canlı yayında eşiyle karşı karşıya geliyor. Esra Erol'da canlı yayınına çıkan Pınar Hanım, anlattıklarıyla herkesi şoke etti! Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de Atv ekranlarında olmaya devam ediyor.

    Pınar Hanım "Sosyal medyadan tanıştığım Tolga'nın arkadaşı Mehmet'ten çocuk dünyaya getirdim, Mehmet'in sadece adını biliyorum ve onu bulmak istiyorum!" iddiasıyla Esra Erol'dan yardım istedi. Pınar Hanım'ın Tolga olarak tanıdığı Tarık Tilaver de yayına telefonla bağlandı ve hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Evli olduğunu ve çocuğu bulunduğunu anlatan Tarık Bey iddiaların sahibi genç kadının para karşılığında erkeklerle birlikte olduğunu söyledi.

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE 20 NİSAN PAZARTESİ - TIKLA

    Esra Erol canlı yayında DNA testi sonucu açıklanıyor! Pınar'ın bebeğinin babası Tarık Dilaver mi yoksa Mehmet mi?

    ATV CANLI YAYIN

    DOĞAN VE ZÜHRE KARŞI KARŞIYA!

    Dolunay Taşkıran babası tarafından kaçırılıyor. Kim doğruyu söylüyor? Zühre mi Doğan mı? Zühre aylardır göremediği 2 yaşındaki çocuğuna kavuşabilecek mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Zühre Hanım nikahsız bir şekilde dünyaya getirdiği 2 yaşındaki oğlu Dolunay'ı bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Genç kadın, oğlunun babası Doğan Taşkıran tarafından kaçırıldığını iddia etti.

    Bulgaristan'da 4 çocuğu bulunduğunu ve onlarla görüşmediği belirten genç kadın dünkü yayında stüdyodakiler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Doğan Bey ve Zühre Hanım bugün canlı yayında kozlarını paylaştı.Taraflar karşılıklı birbirini suçladı. Zühre Hanım'ın nikahlı eşi Hüseyin Bey'in sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Hüseyin Bey, annesinin çocuğu sağlıklı beslemediğini söyledi. Doğan Bey, 6 kez uzaklaştırma kararı aldırıldığını belirtti. Taşkıran çocuğun bahane olduğunu Zühre Hanım'ın derdinin kendisiyle olduğunu öne sürdü.

    Doğan Bey'in ilk karısının akrabası yayına bağlandı ve "Doğan karısını çok kötü dövdü, defalarca aldattı!" dedi.

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