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    • 04.05.2020 18:11
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    • 04.05.2020 18:14
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    günün birincisi kim oldu? puan durumu!

    TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor. Doya Doya Moda’da stillerini konuşturan büyük beden yarışmacılar jürilerden günlük puanlar alıyor. Her gün yeni bir konseptin yansıtılmaya çalışıldığı Doya Doya Moda’nın 4 Mayıs puan durumu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki Doya Doya Moda’nın yeni bölümünde en yüksek ve en düşük puanları kimler aldı? Geçtiğimiz hafta Doya Doya Moda haftanın finalinde kim birinci olmuştu? Doya Doya Moda’dan geçen hafta elenen yarışmacı kim oldu?

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 4 Mayıs puan durumu!

    Juri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu, 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini yarattığı Doya Doya Moda'da bugün neler yaşandığı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Eski yarışmacıların yanı sıra yeni eklenen yarışmacılarla da devam eden Doya Doya Moda'da da yine heyecanlı anlar yaşandı. Kimi zaman tansiyon yükselirken kimi zaman keyifli anlar yaşanıyor. Doya Doya Moda 4 Mayıs puan durumunu haberimizde sizler için derledik. Bugünün birincisini haberimizden öğrenebilirsiniz.

    DOYA DOYA MODA 4 MAYIS PUAN DURUMU

    Mezkure 8 puan
    Emel 12 puan
    Sündüz 5 puan
    Hanzade 4 puan
    Su 8 puan
    Betül 8 puan
    Mira 11 puan

    DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda 1 Mayıs 2020 tarihli son bölümünde haftanın birincisi ve elenen ismi belli oldu. Doya Doya Moda'da en düşük puanı alan yarışmacı kim oldu? Tüm hafta boyunca en az puanı toplayarak rakiplerinden daha az başarılı olan ismi jüri açıkladı. Doya Doya Moda'da bu haftanın elenen ismi Zenan Karataş oldu.

    DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriler tüm hafta boyunca puan alan yarışmacıların toplam puanını açıkladı ve haftanın birincisi olan ismi belirledi. Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi Emel Başkan oldu. Emel altın kolyenin de sahibi olan isim oldu.

    DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?

    Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan Emel Başkan, 30 yaşında ve aslen Konyalı. Evli yarışmacı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı, Günlük dizi Yemin'de oynadı. Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.
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