Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 4 Mayıs puan durumu!

DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?



Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan Emel Başkan, 30 yaşında ve aslen Konyalı. Evli yarışmacı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı, Günlük dizi Yemin'de oynadı. Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.