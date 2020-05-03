Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki rekabet artık en üst noktaya çıktı. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Ada konseyinde ismi yazılan ise Berkan oldu. 2. dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı araştırılmaya başlandı. İşte 3 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gönüllüler takımının ada konseyinde isim yazmak zorunda kaldığı bölümde önemli detaylar oldu. Cemal Can ve Yasin birbirlerinin isimlerini yazarak boş oy kullanmak istediklerini ifade ettiler.
3 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Gönüllüler takımının ada konseyinde isim yazmak zorunda kaldığı bölümde önemli detaylar oldu. Cemal Can ve Yasin birbirlerinin isimlerini yazarak boş oy kullanmak istediklerini ifade ettiler.
Takımın diğer üyeleri ise Berkan ve Ardahan arasında yoğunlaştı. Ardahan'a 2, Berkan'a 3 oy çıkmasının ardından gönüllüler takımı eleme adayı Berkan olarak açıklandı.
Oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu. Ünlüler takımının yazdığı isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Gönüllüler oldu. Gönüllülerin eleme adayı 4 oyla Berkan oldu. 2. dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda eleme adayı haberimize eklenecektir.
2 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIM KAZANDI?
2 Mayıs Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda, ünlüler kazandı. Pizza, dağ evinde Netflix dizisi Aşk 101 izleme ve popcorn ödülleri oldu.
2 MAYIS SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM?
2 Mayıs akşamı yayınlanan bölümde kaybeden gönüllüler ada konseyinde BERKAN'ın adını yazdılar.
3 MAYIS ELEME ADAYI KİM?
Oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu. Ünlüler takımının yazdığı belli olduğunda haberimize eklenecektir.
AYCAN'A AÇIKLANAN OLAY NE?
Aycan iletişim ödülü sırasında aldığı haberle hayal kırıklığı yaşamıştı ve bu da performansını etkiledi. Acun Ilıcalı bu aksam ki bölümde Aycan'ın üzüldüğü gibi bir olay olmadığını söyleyince Aycan çok sevindi.
SURVIVOR BERKAN KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacılarından Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.
Survivor 2018'e Marcus isimli yarışmacı erken veda etmek zorunda kalınca Survivor 2018'de artık Berkan Karabulut'lu dönem başladı. Berkan Karabulut aslında Survivor 2018 seçmelerinin tamamını geçmiş ancak Survivor 2018 as kadrosuna Acun Ilıcalı tarafından alınmamıştı. Yedekte olan Gönüllüler takımın yarışmacısı Berkan Karabulut uzun dönemdir Survivor 'da yarışacak gibi hazırlıklarına devam etmekteydi.
Survivor Berkan yarışma konusundaki düşüncelerini şöyle ifade ediyor;
'4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım. Bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.'
Berkan Karabulut bir çok ünlü ile spor salonunda beraber çalışma imkanı bulmuştur. Berkan Karabulut Sercan Badur ile de antrenman yapmıştır.