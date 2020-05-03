Alp Kırşan kimdir? Alp Kırşan neden Survivor’u sunmuyor, İlk kez konuştu!

ALP KIRŞAN KİMDİR?

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 da İstanbul Levent'te ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi vardır. Babası eski futbolculardandır. 2000'de Best Model of Turkey yarışmasında Birinci oldu ve Best Model of World yarışmasında 3. oldu. Mankenlik yaptı.

2005'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda "Oyunun Oyunu" oyunuyla profesyonel oldu. 2005 yılında "Oyoyununda; Kerem Atabeyoğlu, Yasemin Yalçın, Volkan Severcan, Şebnem Dönmez ile sahnede yer aldı.

İlk kez Sabah Şekerleri programında sunucu olarak, Özlem Yıldız'ın partneri olarak kamera karşısına geçti. Ayrıca kendini Jim Carrey'e benzetmesiyle de tanınır.

Alp Kırşan'ın oynadığı diziler ve filmler şöyle: Akasya Durağı (2011), Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008), Avanak Kuzenler (2008), Hayat Güzeldir (2008), Çılgın Dersane Kampta (2008), Çılgın Dersane (2007), Üç Tatlı Cadı (2007), Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006), Ümit Milli (2006), Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006), Çat Kapı (2005), Kampüsistan (2003), Pembe Patikler (2002).