Alp Kırşan kimdir? Alp Kırşan neden Survivor’u sunmuyor, İlk kez konuştu!

Survivor sunuculuğu ile çok beğenilen Alp Kırşan'ın sonraki senelerde yer almaması ve yerine yine Survivor'da yarışmış olan Murat'ın sunuculuk yapması kafaları karıştırmıştı. Acun Ilıcalı ile aralarının iyi olduğu bilinen Alp Kırşan'ın neden Survivor'dan ayrıldığı merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlanmıştı. İlk kez bir röportajda konu hakkında samimi düşüncelerini paylaşan Alp Kırşan, Survivor'da neden olmadığını açıklamış oldu. Bu açıklamalar üzerine Alp Kırşan'ın hayatına dair bilgiler de internette sıkça sorgulanıyor.
ALP KIRŞAN SURVİVOR'DA NEDEN YOK?
Alp Kırşan, Posta Gazetesi'nden Suna Akyıldız'a konuştu, soruları içtenlikle cevapladı.
Herkes 'Survivor'dan neden ayrıldığınızı merak ediyor...
"Survivor'dan ayrılma kararımı son 'Survivor' bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. Ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım "Kariyer mi yoksa aile mi?" sorusuyla o anda yüzleştim. Özellikle aileye ikinci çocuğumuzun da katılmasından sonra eşimin ve çocuklarımızın bana daha çok ihtiyaçları olacağını gördüm ve Türkiye'de, onların yanında olmayı seçtim. Bu düşüncemi Acun ağabey ile paylaştım, o da anlayışla karşıladı."
Ayrılınca üzüldünüz mü?
Üzülmez olur muyum? Elbette üzüldüm. Sonuçta uzun süre beraber çalıştık. Ekip arkadaşlarınız ve yarışmacılarla bir süre sonra aile gibi oluyorsunuz. Sizden büyük bile olsalar kardeşleriniz gibi görüyorsunuz. Yaptıkları hatalarda bile onların yerine üzülüyorsunuz. Ben genelde oyunu kaybeden taraf için çok üzülürdüm. Bunlar her an yaşayamayacağın çok duygusal paylaşımlar. Güzel duygular... Bu aileden, kardeşlerimden uzak kalacağım için çok üzülsem de şu an eşim ve çocuklarımla birlikte olduğum için çok memnunum.
Acun ılıcalı ile bir kırgınlığınız var mı? Hâlâ görüşüyor musunuz?
Asla bir kırgınlığım olmadı, olamaz da. Ömrümün sonuna dek ağabeyimdir. Saygı duyduğum bir insandır.
Tekrar 'Survivor'ı sunmanızı isteseler kabul eder misiniz?
Çocuklarımın yaşları henüz çok küçük ve babalarına en ihtiyaç duydukları dönemden geçiyoruz. Eşim ve çocuklarımın yanında olmak benim için çok değerli. İleriki yıllarda neden olmasın?
ALP KIRŞAN KİMDİR?
Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 da İstanbul Levent'te ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi vardır. Babası eski futbolculardandır. 2000'de Best Model of Turkey yarışmasında Birinci oldu ve Best Model of World yarışmasında 3. oldu. Mankenlik yaptı.
2005'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda "Oyunun Oyunu" oyunuyla profesyonel oldu. 2005 yılında "Oyoyununda; Kerem Atabeyoğlu, Yasemin Yalçın, Volkan Severcan, Şebnem Dönmez ile sahnede yer aldı.
İlk kez Sabah Şekerleri programında sunucu olarak, Özlem Yıldız'ın partneri olarak kamera karşısına geçti. Ayrıca kendini Jim Carrey'e benzetmesiyle de tanınır.
Alp Kırşan'ın oynadığı diziler ve filmler şöyle: Akasya Durağı (2011), Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008), Avanak Kuzenler (2008), Hayat Güzeldir (2008), Çılgın Dersane Kampta (2008), Çılgın Dersane (2007), Üç Tatlı Cadı (2007), Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006), Ümit Milli (2006), Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006), Çat Kapı (2005), Kampüsistan (2003), Pembe Patikler (2002).
Daha önce 2006 yılında Buzda Dans yarışmasına da katılan Alp Kırşan, partneri ve eğitmeni Julia Novikov'a aşkını ilan etmişti. Alp Kırşan, Acun Medya tarafından 2011 yılında ikincisi yapılan Yok Böyle Dans'ta yarışmış ve Özge Ulusoy'un ardından 2. olmuştur.
Alp Kırşan, Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının ikincisi olan Survivor 2012'ye katıldı. Daha sonra da Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sunuculuk yaptı.
Alp Kırşan 27 Ekim 2014 tarihinde oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile nişanlandı. 13 Aralık 2014 tarihinde Acun Ilıcalı'nın nikah şahitliğinde evlendiler. 10 Aralık 2015 tarihinde bir oğlu oldu. Daha sonra bir oğlu daha oldu.
Tiyatro :
2005 - Oyunun Oyunu : Michael Frayn - BKM
Filmleri, dizileri ve tv şovları:
2002 - Pembe Patikler
2003 - Kampüsistan
2004 - Cennet Mahallesi
2005 - Çat Kapı
2006 - Buzda Dans
2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (sinema)
2006 - Keloğlan Karaprens'e Karşı (sinema)
2006 - Ümit Milli2007 - Çılgın Dersane (sinema)
2007 - Üç Tatlı Cadı
2008 - Avanak Kuzenler (sinema)
2008 - Çılgın Dersane Kampta (sinema)
2008 - Hayat Güzeldir
2008 - Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (Cem)(sinema)
2009 - Sıkı dostlar(Serhat) (TV Dizisi)
2010 - Akasya Durağı
2011 - Yok Böyle Dans
2012 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler
2012-2013 - Yetenek Sizsiniz Türkiye
2013 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler
2013 - Pinokyo (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2014 - Kaçak Gelinler (TV Dizisi)
Kaynak: Posta Gazetesi