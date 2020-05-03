Survivor Ardahan diskalifiye mi oldu? Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Ardahan hakkında söyledikleri dikkat çekiyor. Voleybol maçı sonrasında Ardahan'ın Cemal Can'e yemek vermesi kameralara yansıyor. Survivor'un Gönüllüler takımında mücadele veren Survivor Ardahan, dobra konuşmalarıyla dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Survivor son bölümde Mert ile yaşadığı gerilim ile gündeme gelen Survivor Ardahan'ın ismi aynı zamanda ada konseyinde elenmek üzere de çıktı. Peki Survivor Ardahan ne yaptı? Ne karar alındı?
SURVİVOR ARDAHAN İLE MERT ARASINDA "SAKATLIK" TARIŞMASI ÇIKTI!
Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu sonrasında Mert ile Ardahan arasında sert sözlü tartışmalar yaşandı. Survivor 2020'de 2 Mayıs Cumartesi günü 64. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekrana geldi. Kıyasıya mücadele sonrasında dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu.
Oyun sonrasında seremonide Survivor Ardahan, Ünlüler takımında Sercan ile Mert'in sakatlıklarını gündeme getirdi. Survivor Mert ile Sercan ise Ardahan'ın sakatlık iddialarına karşılık cevap verdi. Son olarak ise Acun Ilıcalı araya girdi ve konuya açıklık getirdi. Yarışmacıların sakatlık durumunda karar verme yetkisi hangi hallerde geçerli olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, haklı haksız değerlendirmesi yapmasının mümkün olmadığını da belirtti.
SURVİVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?
1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.
Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.
Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:
"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.
Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da kıyasıya bir mücadele yaşandı. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı arasındaki kıyasıyla dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu.
2 MAYIS SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
2 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Yapılan oylama sonunda eleme adayı Berkan olarak belirlendi.
SURVİVOR 1 MAYIS ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2020 1 Mayıs erzak ödülü oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. İki haftadan bu yana ünlüler takımı erzak ödülünü kazanamazken gönüllüler takımı ise iyi bir çıkış yakaladı ve ödülleri kazanarak yoluna devam ediyor. Bu akşam erzak ödülü kazanan takım ÜNLÜLER takımı oldu.