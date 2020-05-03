Survivor Ardahan kimdir? Survivor Ardahan nereli, kaç yaşında?

Survivor'un Gönüllüler takımında mücadele veren Survivor Ardahan, dobra konuşmalarıyla dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Survivor son bölümde Mert ile yaşadığı gerilim ile gündeme gelen Survivor Ardahan'ın ismi aynı zamanda ada konseyinde elenmek üzere de çıktı. Survivor Ardahan'ın nereli ve kaç yaşında olduğu gibi bilgiler de internet üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Survivor Ardahan ile Mert 'in arasında yaşananlar ve Survivor Ardahan'ın hayatına dair bilgiler…
SURVİVOR ARDAHAN İLE MERT ARASINDA "SAKATLIK" TARIŞMASI ÇIKTI!
Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu sonrasında Mert ile Ardahan arasında sert sözlü tartışmalar yaşandı. Survivor 2020'de 2 Mayıs Cumartesi günü 64. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekrana geldi. Kıyasıya mücadele sonrasında dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu. Oyun sonrasında seremonide Survivor Ardahan, Ünlüler takımında Sercan ile Mert'in sakatlıklarını gündeme getirdi. Survivor Mert ile Sercan ise Ardahan'ın sakatlık iddialarına karşılık cevap verdi. Son olarak ise Acun Ilıcalı araya girdi ve konuya açıklık getirdi. Yarışmacıların sakatlık durumunda karar verme yetkisi hangi hallerde geçerli olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, haklı haksız değerlendirmesi yapmasının mümkün olmadığını da belirtti.
SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR?
Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana'da yaşıyor. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı. Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.
Survivor Ardahan kendini şu şekilde tanımlıyor: "Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum."