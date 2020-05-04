Feyza Aktan kimdir? Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden evleniyor mu?

Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın oğlunun doğum günü kutlaması gerçekleşti. 30 Nisan'da 2 yaşına basan Kuzey'in yaş günü corona virüs salgınından dolayı evde aile arasında kutlandı. Özcan Deniz evde Feyza Aktan ve oğlu ile birlikte kendini karantinaya aldı. Hatta bu durumu fırsata çevirerek bir hikayeyi senaryolaştırdı ve evini adeta bir film setine çevirerek bu hikayenin çekimini yapıyor. Başrol oyuncusu olarak eski eşi ve oğlunu seçen Deniz'in bu filmi daha sonra yayınlayarak sevenleriyle paylaşıp paylaşmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki ikili yeniden bir araya gelerek gerçekten evlenecek mi?
ÖZCAN DENİZ İLE FEYZA AKTAN TEKRAR EVLENECEK Mİ?
Aralarında 20 yaş farkı bulunan Özcan Deniz ve Feyza aktan sıkça gündeme gelmişti. İkili 2018 yılının Mart ayında nikah masasına oturmuş, Nisan ayında da oğullarını kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında boşanma kararı alan ikili tek celsede bu kararını uygulamıştı. Nafaka olarak Feyza Aktan 15 milyon TL nafaka talep etse de Özcan Deniz eski eşine 12.500 lira nafaka, 2 ev ve bir araba vermiş ve ikili anlaşarak boşanmıştı. Şimdi ise karantina günlerini eski eşi ve oğlu ile birlikte geçiren Özcan Deniz, 2.Sayfa magazin programının haberine göre oğlunun doğum gününde Feyza Aktan'a evlenme teklifi etti ve aldığı cevap da "Evet" oldu. İkilinin buzları erittiği ve salgın sonrası nikah masasına oturacağı konuşuluyor.
FEYZA AKTAN KİMDİR?
Özcan Deniz'in boşandığı Feyza Aktan aslen Antalya'lıdır. 1992 tarihinde dünyaya gelen ve 27 yaşında olan Feyza Aktan Özcan Deniz'le 9 Mart 2018 tarihinde sade bir nikah töreni ile evlendi. Feyza Aktan ve Özcan Deniz çiftinin Kuzey adını verdikleri oğulları ise 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Feyza Aktan'ın evlenmeden önce gerçek adının Fatıma olduğu iddia edildi.
ÖZCAN DENİZ KİMDİR?
Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Elmadağ'da doğmuştur. Aslen Ağrı'lıdır. 1977 yılında ailesiyle birlikte Aydın'a yerleşti. Erken yaşta okumayı bıraktı ve müzikle uğraşmaya karar verdi. 13 yaşındayken İzmir'de şarkı söylemeye başladı ve 16 yaşında Antalyada şarkı söyleyerek tüm ailesini geçindirecek parayı kazanmaya başladı. 17 yaşında İstanbul'a geldi ve burada bir süre pavyonlarda çıktıktan sonra 18 yaşında Almanya München'e gitti. Yaşar Yağmur'la tanıştı ve böylece "Yine Ağlattın Beni" adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Aşkım Dağlarda Gezer dizisi ile oyunculuk hayatına başlayan Özcan Deniz, 2002 yılında hem müzik hem dizi alanında büyük bir başarı yakaladı. Asmalı Konak dizisinde Ürgüp'ün en zengin ve en büyük ağası olan Seymen Ağa karakterini canlandırdı ve bu dizi Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizisi oldu.