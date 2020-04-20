Yasak Elma dizisine yeni transfer olan oyuncu Gökhan Alkan da ifşa edildi. Genç oyuncu Gökhan Alkan'ın yazdığı mesajlar şoke etti. Yasak Elma'nın yıldızı Gökhan Alkan da ifşa oldu! Son dönemlerde Yasak Elma ile ekrana dönen oyuncunun mesajları herkesi şaşırttı. Ezgi Naz isimli bir kişi, Alkan'ın kendisini engellemesi üzerine mesajları paylaştı. 8 Aralık'ta, göçmen bir ailenin oğlu olarak İstanbul'da doğdu.Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri ön lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümlerinden mezun oldu. Lise ve üniversite yıllarında aktif olarak tiyatro gruplarında çalışmalar yaptı. Birçok mekanda canlı müzik performansları sergiledi.
GÖKHAN ALKAN KİMDİR?
8 Aralık'ta, göçmen bir ailenin oğlu olarak İstanbul'da doğdu.Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri ön lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümlerinden mezun oldu. Lise ve üniversite yıllarında aktif olarak tiyatro gruplarında çalışmalar yaptı. Birçok mekanda canlı müzik performansları sergiledi. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio' da alan Gökhan, mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı, sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu.
GÖKHAN ALKAN İFŞA MESAJLARI
GÖKHAN ALKAN OTELDE BULUŞMAYI TEKLİF ETTİ
Sosyal medya hesabı Instagram'da 15 binden fazla takipçisi bulunan Ezgi Naz isimli genç kadın, başarılı oyuncu Gökhan Alkan ile mesajlaşmaya başladı. Alkan ile buluşma planı yapan genç kadın, oyuncu tarafından engellenince intikam almak için özel mesajlarını paylaştı. Gökhan Alkan, Instagram'da gördüğü Naz'a "Uzay hava yolları, başın da döner, başı da döndürürsün" diyerek mesaj attı. Konuşmaya devam eden oyuncu, genç kadına otelde spa keyfi yapmayı ve sonrasında odada film izlemeyi teklif etti.
GÖKHAN ALKAN: "HER BİR ZERRENDE OLMALIYIM"
Alkan'ın konuşmasının devamında "Kanıma girme" diyen Naz'a "Kan ne ki her bir zerrende olmalıyım" demesi ise dikkat çekti. Konuşmanın ardından bir süre sonra oyuncunun kendisini engellediğini fark eden Ezgi Naz, Alkan ile olan konuşmaları ifşa ederek "Engellemişsin çok üzüldüm" dedi. Gökhan Alkan konu hakkında heniz bir açıklama yapmadı.