Kerem Tunçeri'nin sevgilileri mesajları ifşa etti sapkın ilişkileri gün yüzüne çıktı! Aslı Enver şoke olacak
Aslı Enver - Kerem Tunçeri aşkının gün yüzüne çıkmasıyla gözler çapkın basketbolcu Kerem'in sevgililerine çevrildi. Tuvana Türkay'dan Çağla Şıkel'e aşk defteri bir hayli kabarık olan 41 yaşındaki Kerem Tunçeri'nin sapkın ilişkileri ifşa edildi. İnternette dolaşan mesajlardan sonra Aslı Enver'in sevgilisi Kerem Tunçeri ile ilişkisine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte Kerem Tunçeri'nin sevgilileri ve sapkın ilişkilerini ifşa eden mesajlar!
20.04.2020 10:02
- Son Güncelleme: 20.04.2020 10:46
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