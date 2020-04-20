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Kerem Tunçeri'nin sevgilileri mesajları ifşa etti sapkın ilişkileri gün yüzüne çıktı! Aslı Enver şoke olacak

Aslı Enver - Kerem Tunçeri aşkının gün yüzüne çıkmasıyla gözler çapkın basketbolcu Kerem'in sevgililerine çevrildi. Tuvana Türkay'dan Çağla Şıkel'e aşk defteri bir hayli kabarık olan 41 yaşındaki Kerem Tunçeri'nin sapkın ilişkileri ifşa edildi. İnternette dolaşan mesajlardan sonra Aslı Enver'in sevgilisi Kerem Tunçeri ile ilişkisine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte Kerem Tunçeri'nin sevgilileri ve sapkın ilişkilerini ifşa eden mesajlar!

20.04.2020 10:02 - Son Güncelleme: 20.04.2020 10:46
Kerem Tunçeri'nin sevgilileri mesajları ifşa etti sapkın ilişkileri gün yüzüne çıktı! Aslı Enver şoke olacak

Aslı Enver ile aşk yaşayan Kerem Tunçeri'nin sapkın ilişkileri bir bir ortaya çıkıyor! Sevgili defteri kabarık olan Kerem Tunçeri'nin korona günlerinde birden fazla kişiye mesaj attığı da ifşa edildi. İşte kerem Tunçeri'nin ifşa olan mesajları ve sevgili listesi...

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Kerem Tunçeri'nin sevgilileri mesajları ifşa etti sapkın ilişkileri gün yüzüne çıktı! Aslı Enver şoke olacak

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri gönlünü şarkıcı Murat Boz'la ilişkisini geçtiğimiz yaz sonlandıran güzel oyuncu Aslı Enver'e kaptırdı.

Kerem Tunçeri'nin sevgilileri mesajları ifşa etti sapkın ilişkileri gün yüzüne çıktı! Aslı Enver şoke olacak

Geçtiğimiz aylarda, eşi Melis İşiten'den boşanan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile iki kez yemeğe çıktığı ancak kafalarının uyuşmaması nedeni ile arkadaş kalmayı tercih ettikleri iddia edilen Aslı Enver, aradığı aşkı gerçekten Kerem Tunçeri de buldu mu?

Kerem Tunçeri'nin sevgilileri mesajları ifşa etti sapkın ilişkileri gün yüzüne çıktı! Aslı Enver şoke olacak

Ortaya çıkan mesajlardan sonra Aslı Enver'in ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Kerem Tunçeri'nin sevgilileri mesajları ifşa etti sapkın ilişkileri gün yüzüne çıktı! Aslı Enver şoke olacak

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın özel haberine göre, Kerem Tunçeri - Aslı Enver çifti ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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