Kerem Tunçeri'nin sevgilileri mesajları ifşa etti sapkın ilişkileri gün yüzüne çıktı! Aslı Enver şoke olacak

Aslı Enver ile aşk yaşayan Kerem Tunçeri'nin sapkın ilişkileri bir bir ortaya çıkıyor! Sevgili defteri kabarık olan Kerem Tunçeri'nin korona günlerinde birden fazla kişiye mesaj attığı da ifşa edildi. İşte kerem Tunçeri'nin ifşa olan mesajları ve sevgili listesi...