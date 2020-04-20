Kerem Tunçeri ifşa mesajları magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski Milli Basketbolcu Kerem Tunçeri'nin, Elif Şen Azra'ya Instagram'dan attığı mesajlar ortaya çıktı. Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ile ilişkisinin gün yüzüne çıkmasının ardından eski basketbolcunun sosyal medya üzerinden modellere ve fenomenlere attığı mesajlar ifşa edilmeye başlandı.Sosyal medya fenomeni Beren Güney, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını iddia ettiği mesajları paylaştı. Kerem Tunçeri 14 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk millî eski basketbolcudur. 1.91 boyunda 86 kg ağırlığındaki Tunçeri, Oyun kurucu ve Şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır.
ELİF ŞEN AZRA KİMDİR? KEREM TUNÇERİ'YE NE DEDİ?
Sosyal medya platformu instagram'da Elif Şen Azra'nin binlerce takipçisi bulunuyor.
KEREM TUNÇERİ İFŞA MESAJLARI
Korona virüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor. Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ile ilişkisinin gün yüzüne çıkmasının ardından eski basketbolcunun sosyal medya üzerinden modellere ve fenomenlere attığı mesajlar ifşa edilmeye başlandı.Sosyal medya fenomeni Beren Güney, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını iddia ettiği mesajları paylaştı.
Ecem, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajları, 'Sanırım sadece tek bir kişiye yürümemiş' notuyla paylaştı. Kaynak: Kerem Tunçeri'nin Beren Güney ile Elif Şen Azra mesajları ifşa oldu.
KEREM TUNÇERİ KİMDİR?
Kerem Tunçeri 14 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk millî eski basketbolcudur. 1.91 boyunda 86 kg ağırlığındaki Tunçeri, Oyun kurucu ve Şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır. Abisi Kemal Tunçeri de bir basketbolcudur.
Galatasaray'da yetişen Kerem, basketbolda en önemli pozisyonlardan biri olan gard mevkiinde hem Türkiye'nin önemli takımlarında hem de Türk millî takımında önemli görevler aldı. Gösterdiği performansıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giydi. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda maçın bitimine son 3 saniye kala attığı turnikeyle Türkiye millî basketbol takımını finale taşıdı. Tunçeri'nin millî takım ile en büyük başarısı da 2010'daki turnuvada gümüş madalya kazanarak geldi. Ayrıca 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasında de millî takım ile gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler.
KEREM TUNÇERİ SEVGİLİLERİ
Kerem Tunçeri'nin adının aşk dedikodularına karıştığı isimler...
Gamze Topuz
Çağla Şıkel
Aslışah Alkoçlar
Tuğçe Aral
Eda Taşpınar
Gamze Balım
Tuvana Türkay
Sinem Ökten