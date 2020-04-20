Eccossi Kerem Tunçeri'ye ne dedi? Kerem Tunçeri, basketboldan sonra ifşa mesajları ile gündemde! Sosyal medyada attığı mesajlar ifşalanan basketbolcu zor durumda kaldı. Eccossi isimli instagram kullanıcısı Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti. Peki ne dedi? Eccossi kimdir? İfşaların nedeni Aslı Enver mi? Bu bağlamda Kerem Tunçeri ve Aslı Enver bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla birlikteliğe dönüştü. Koronavirüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerini saklı tutuyordu.
ECCOSSİ KİMDİR? ECCOSSİ KEREM TUNÇERİ HAKKINDA NE DEDİ?
Eccossi kullanı adıyla Instagram'da yaklaşık 60 bin takipçisi bulunan Ecem isimli modeldir. Ecem, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajları, 'Sanırım sadece tek bir kişiye yürümemiş' notuyla paylaştı.
KEREM TUNÇERİ DİĞER İFŞA MESAJLARI
Korona virüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor. Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ile ilişkisinin gün yüzüne çıkmasının ardından eski basketbolcunun sosyal medya üzerinden modellere ve fenomenlere attığı mesajlar ifşa edilmeye başlandı.Sosyal medya fenomeni Beren Güney, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını iddia ettiği mesajları paylaştı.
KEREM TUNÇERİ'NİN AŞKLARI GÜNDEM OLMUŞTU
Bir dönem adı Çağla Şıkel, Gamze Topuz ve Eda Taşpınar'la anılan eski basketbolcunun aşk yaşadığı isimler ise şunlar: Aslışah Alkoçlar, Tuvana Türkay, Bahar Kerimoğlu, spiker Sinem Ökten, Lara Surol… Kerem Tunçeri, evliyken Peray Özdil ile aşk yaşayıp baba oldu.
KEREM TUNÇERİ KİMDİR?
Kerem Tunçeri 14 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk millî eski basketbolcudur. 1.91 boyunda 86 kg ağırlığındaki Tunçeri, Oyun kurucu ve Şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır. Abisi Kemal Tunçeri de bir basketbolcudur.
Galatasaray'da yetişen Kerem, basketbolda en önemli pozisyonlardan biri olan gard mevkiinde hem Türkiye'nin önemli takımlarında hem de Türk millî takımında önemli görevler aldı. Gösterdiği performansıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giydi. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda maçın bitimine son 3 saniye kala attığı turnikeyle Türkiye millî basketbol takımını finale taşıdı. Tunçeri'nin millî takım ile en büyük başarısı da 2010'daki turnuvada gümüş madalya kazanarak geldi. Ayrıca 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasında de millî takım ile gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler.