Survivor fragman videosu Barış ve Yasin ikilisinin yeni bölümde birbirlerine gireceklerini gösterdi. Kısa süre önce aralarında yaptıkları konuşmada tüm sorunları hallettiklerini belirten Barış, ada konseyinde bu konuşmayla ilgili bilgiler vermişti. Ancak ödül oyunu esnasında sinirlerin gerilmesiyle birlikte ortalık bir anda karışacak.





BERKAN: NEDEN HERKES BİR ŞEY FIRLATIYOR

20 Nisan 2020 Pazartesi günü ekrana gelecek bölümde yarışmacılar annelerinin seçtikleri yemekleri yiyebilmek için performanslarını sergilemek üzere parkurda olacak. Bu esnada Berkan topların fırlatıldığını görünce "neden bu takımda oyun kaybeden herkes bir şeyler fırlatıyor?" sorusunu soracak. Kavganın fitilini ateşleyen bu soru sonrası Barış "neden acaba?" diyerek Yasin'i işaret edecek.

BARIŞ VE YASİN KAVGASI

Yasin'in de aynı sertlikte Barış'a cevap vermesiyle birlikte adadaki sessizliği ile bilinen Barış bir anda çılgına dönecek. İkili arasında itişme ve yumruklaşmaya varan kavga gerçekleşecek. Kavga diğer yarışmacılar ve prodüksiyon ekibi tarafından güçlükle ayrılacak.

Kavganın ardından diskalifiye kararı alınıp alınmayacağı ise Survivor'un yeni bölümünde ortaya çıkacak.



ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım arasında oylama yapılmış ve 5 isim Barış'ın adını vererek ada oylamasında onu potaya koymuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımının kaybetmesiyle birlikte işler tamamen değişti. Ünlüler takımında yapılan ada konseyinde ise eleme adayı 5 oy alan Ezgi oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımındaki diğer eleme adayları ise Salı günü SMS birincileri tarafından açıklanacak. Ünlülerin ve gönüllülerin adaylarından toplamda en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.