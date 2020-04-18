Survivor Sercan Nisa sevgili mi? Sercan Nisa konuşması geceye damga vurdu! Sercan’ın aşkına Nisa ne cevap verdi?

Survivor Sercan Nisa konuşması sosyal medyayı salladı. Survivor Sercan Nisa sevgili mi? Survivor adasında bu yıl aşk rüzgarları esiyor. Eski futbolcu Sercan Yıldırım ile genç yarışmacı Nisa Bölükbaşı arasındaki yakınlaşma merak konusu oldu. Sercan Yıldırım eski bölümlerde Nisa'dan hoşlandığını itiraf etmişti. Yarışmanın son bölümünde de Sercan Nisa konuşması olay oldu! Survivor Sercan Nisa sevgili mi oldu? Sercan'ın aşkına Nisa ne cevap verdi? İşte yanıtı!
SURVİVOR SERCAN NİSA KONUŞMASI!
Survivor'ın yeni bölümünde Sercan, ödül oyunundaki mola esnasında Nisa'ya el hareketiyle gidelim diye çağırdı. Nisa ise bunu kabul ederek Sercan Yıldırım ile birlikte yürüyerek oyun alanından uzaklaştı. Diğer yarışmacılar ve set ekibinden uzak bir alanda baş başa kalan ikili sohbet etmeye başladı.
Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan aşkını itiraf etti. Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetti.
Sercan'ın Gönüllüler takımdaki Nisa'ya olan davranışları aşk dedikodularını ortaya çıkarmıştı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında oynanan açık arttırmada Sercan'ın Nisa'ya yaptığı yemek jesti ise aşk iddialarını güçlendirmişti. Hatta Sercan, Nisa'ya olan ilgisini göstermek "Nisa'ya kıyamıyorum, Nisa yesin" şeklinde konuşmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından konuşan Acun Ilıcalı ise "Sercan'ın bir ilgisi var ama Nisa'nın bir ilgisini görmedim" demişti.
SURVIVOR NİSA KİMDİR?
Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 yılında Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.
15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.
SURVIVOR SERCAN KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi. Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.