Survivor Sercan Nisa sevgili mi? Sercan Nisa konuşması geceye damga vurdu! Sercan’ın aşkına Nisa ne cevap verdi?

Survivor Sercan Nisa konuşması sosyal medyayı salladı. Survivor Sercan Nisa sevgili mi? Survivor adasında bu yıl aşk rüzgarları esiyor. Eski futbolcu Sercan Yıldırım ile genç yarışmacı Nisa Bölükbaşı arasındaki yakınlaşma merak konusu oldu. Sercan Yıldırım eski bölümlerde Nisa'dan hoşlandığını itiraf etmişti. Yarışmanın son bölümünde de Sercan Nisa konuşması olay oldu! Survivor Sercan Nisa sevgili mi oldu? Sercan'ın aşkına Nisa ne cevap verdi? İşte yanıtı!

SURVİVOR SERCAN NİSA KONUŞMASI!

Survivor'ın yeni bölümünde Sercan, ödül oyunundaki mola esnasında Nisa'ya el hareketiyle gidelim diye çağırdı. Nisa ise bunu kabul ederek Sercan Yıldırım ile birlikte yürüyerek oyun alanından uzaklaştı. Diğer yarışmacılar ve set ekibinden uzak bir alanda baş başa kalan ikili sohbet etmeye başladı.